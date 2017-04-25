Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга

Члены исламистской организации взяли на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга. Боевики связаны с запрещенной в России группировкой "Аль-Каида", передает SITE.

Напомним, что 3 апреля 2017 года смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали более 60. Позже сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта.

