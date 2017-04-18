Организатор теракта в Петербурге признал вину

Аброр Азимов подозреваемый в организации взрыва в петербургском метро признал свою вину в суде. Его обвиняют по статьям "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ", передает "Газета.ру".

Азимов был задержан в ходе спецоперации 17 апреля. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

