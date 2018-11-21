Видно из космоса: объявлено о проседании опор Крымского моста

Опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров, а грунт под конструкцией смещается. Все эти ужасные симптомы украинские эксперты разглядели на снимках из космоса.

Со стороны Крыма опоры моста проседают со скоростью до 89 миллиметров в год. А вот железнодорожная арка в центре моста, наоборот, поднимается за то же время на три сантиметра, автомобильная опускается примерно на такое же расстояние.

Более того, часть Крымского моста находится в опасной зоне – в районе острова Тузла смещается грунт. Если бы речь шла только о судьбе моста, украинские "специалисты" только порадовались бы. Однако, по заявлениям Киева, речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, негативном влиянии на акваторию Черного моря.

Повышение арки железнодорожной части Крымского моста составляет 30 миллиметров в год, арка же автомобильного участка опускается на 32 миллиметра в год, приводит украинские данные Ura.ru. "Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор. Все это имеет негативное влияние на акваторию Черного моря", – цитирует сообщение "Царьград ТВ".

Выводы "экспертов" украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сделаны, судя по всему, на основе спутниковых карт российского сервиса "Яндекс". По крайней мере, некоторые из представленных ими фотографий совпадают, пишет РИА ФАН.

По словам сотрудников ведомства, результаты их исследований говорят о нестабильности морского дна в местах установки опор Крымского моста. Осложняют положение и суровые зимние условия эксплуатации, передает их мнение телеканал "360".

Крымский мост – самый длинный в России, его протяженность составляет 19 километров. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году. Движение по автодорожной части Крымского моста было открыто в середине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин.