Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались

Керченский стрелок решил убить своих одногруппников из-за того, что они его оскорбляли и унижали. Бывшая подруга Владислава Рослякова поделилась откровениями о своем парне.

Росляков хотел отомстить друзьям, которые считали его не таким, как все. Его подруга рассказала, что он часто ссорился с окружающими, потерял доверие к людям и интерес к жизни.

"Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом", – приводит слова девушки РИА Новости. Она также рассказала, что Влад увлекался стрельбой и ему очень нравилось оружие.

Подруга убийцы ничего не знала о подготовке жуткой бойни. Между тем появилась информация о том, что Росляков действовал не один. Этого не исключил глава Крыма Сергей Аксенов, опираясь на данные следствия.

В день трагедии у студента были с собой помповое ружье 12-го калибра, почти две сотни патронов к нему и несколько самодельных взрывных устройств, начиненных болтами и гвоздями.

От действий стрелка на месте погибли 18 человек, более 50 получили ранения. Сегодня число погибших увеличилось до 21. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.

На всех крымских дорогах выставлены дополнительные посты ДПС, которые останавливают машины и проверяют водителей. А школы, детские сады и техникумы охраняют люди с оружием – бойцы ОМОНа и Росгвардии.