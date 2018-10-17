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Происшествия

Пострадавших от рук стрелка в Керчи выдворили из больницы

Фото: ТАСС
Больницы Керчи не могут принять всех пострадавших в результате стрельбы в политехническом колледже. Раненые лежат на улице.

Продолжение: Тела погибших в керченской бойне бросили в колледже
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Носилки с ранеными во время керченской бойни лежат у входа в городскую больницу №1. Мест в лечебном учреждении не хватает. Видео и фото из Керчи присылают очевидцы.

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Сюжеты Взрыв в Керчи

По последним данным, теракт в политехническом колледже Керчи унес жизни 19 человек. Около 50 человек пострадали, большинство из них – студенты учебного заведения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Помощь керченцам предложили соседние регионы. Из Ростова-на-Дону уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту – спасатели, психологи, а также медицинское оборудование. В Ростовской области заявили, что медучреждения региона готовы принять пострадавших из Керчи, пишет "Комсомольская правда".

 18-летний Владислав Росляков  утром 17 октября пришел в учебное заведение с двумя большими рюкзаками. В них были помповое охотничье ружье 12-го калибра, несколько сотен патронов и как минимум два взрывных устройства большой мощности, начиненные металлическими поражающими элементами.

К счастью, сработала только одна бомба. Большую часть патронов Росляков расстрелять по каким-то причинам не успел. Он покончил жизнь самоубийствам после того, как сделал несколько выстрелов по ученикам и подорвал в столовой одно взрывное устройство.

В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур. 

Автор: Андрей Евлампиев17 октября 2018, 19:46
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Жуткие кадры бойни в Керчи

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