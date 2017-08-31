Песков рассказал о планах Путина на 1 сентября

Президент России Владимир Путин в первый день осени будет в Ярославле. Глава государства проведет открытый урок и посетит молодежный форум, передает RT.

"Там будет сразу несколько мероприятий: всероссийский форум "ПроеКТОриЯ", где президент пообщается с молодыми людьми, будет всероссийский открытый урок", – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.