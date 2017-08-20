Путин отправил Кончаловскому сообщение

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру театра и кино, сценаристу и продюсеру Андрею Кончаловскому, которому 20 августа 2017 года исполняется 80 лет. "Человек бесконечно талантливый и увлечённый, Вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства. Ваши режиссерские, сценарные работы, отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве", – говорится в тексте сообщения. Также российский лидер добавил пожелания юбиляру успехов и здоровья.