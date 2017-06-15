10 главных вопросов Путину

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, провел традиционную прямую линию, во время которой пообщался с россиянами о многих волнующих их проблемах. Dni.Ru выбрали самые интересные моменты прошедшего мероприятия.

Об окончании кризиса

По словам Владимира Путина, Россия справилась с кризисными явлениями в экономике. "О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия преодолена и мы перешли к периоду роста", – сказал президент.

Глава государства отметил рекордно низкий уровень инфляции в стране, который в данный момент держится на уровне 4,1%. Более того, добавил Путин, к концу года инфляционная отметка может снизиться до 4%. На этом фоне отмечается рост заработной планы. "У нас реально начало расти производство в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, в тяжелом машиностроении. Я уж не говорю про сельское хозяйство", – подчеркнул президент.

Об индексации зарплат

Порядок повышения заработной платы бюджетников, на которых распространяются майские указы, в основном соблюдается. "Другие категории бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительнее, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я говорил с правительством, у них есть указания. С января 2018 года их зарплаты будут проиндексированы", – пообещал Владимир Путин.

Кроме того, во время прямой линии был затронут вопрос повышения зарплат молодых специалистов. Так, в образовательной сфере уровень оплаты труда молодежи меньше, чем у опытных педагогов в два-три раза. "Для меня это непонятно. Такой разницы, как я сказал, быть не должно в доходах", – сказал президент.





Владимиру Путину также задали вопрос о повышении пенсионного возраста. По словам главы государства, такое решение еще не принято, вопрос находится в стадии обсуждения в правительстве. При этом Путин подчеркнул, что к этой теме нужно подходить максимально аккуратно, "решать без суеты и спешки".

Он также пообещал, что власти будут заниматься проблемой людей пожилого возраста, которые не могут устроиться на работу. Для этого, отметил российский лидер, предстоит "большая и многоплановая работа", в том числе повышение уровня мобильности граждан, а также скорости и качества их переквалификации.

О санкциях



Путин отметил, что Запад всегда вводил какие-то ограничения в отношении России, если чувствовал ее силу. "В этом нет ничего удивительного. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России. Так эта политика всегда подавалась – сдерживание России", – заявил он.

Тем не менее, это ненормальная ситуация, уверен глава государства. По словам президента, политика санкций не приводит ни к чему хорошему. "Надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений". – подчеркнул президент.

Президент отметил, что к реализации программы реновации нельзя относиться формально, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. "Как я чувствую, мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился от своих подчиненных такого подхода", – заявил он.

При этом глава государства предостерег от какого-либо давления на москвичей, отметив, что есть те, кто не хочет участвовать в программе реновации. "Но не хотят, значит заставлять насильно людей, втаскивать насильно в эту программу нельзя", – сказал Путин.

О судьбе Исаакиевского собора

Президент призвал не забегать вперед в вопросах передачи одного из символов Санкт-Петербурга в собственность Русской православной церкви. По словам главы государства, в этом деле имеются определенные противоречия, тем не менее, уверен он, вполне возможно обеспечить и музейную деятельность Исаакия, и отправление в нем религиозных культов. "Скажем, в том же Ватикане – собор Петра и Павла. Туда ходят люди, экскурсии проводят. Поэтому нужно деполитизировать эту проблему", – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что собор был построен как культовое сооружение, а не как музей. "Я смотрел на эту проблему, он действительно никогда церкви не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством. Но и царь-батюшка был главой церкви и в этом смысле можно сказать, что он отчасти и церкви принадлежал", – подчеркнул российский лидер.





Об отношениях с США

У Москвы и Вашингтона есть много тем для сотрудничества, заметил Путин. На его взгляд, это проблема нераспространения оружия массового поражения, борьба с бедностью, защита экологии и ряд других важных вопросов. "Мы не считаем Америку своим врагом", – сказал он. При этом президент отметил, что русофобия в США – это результат внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Несмотря ни на что, Россия заинтересована в нормализации двухсторонних отношений, подчеркнул глава государства. При этом Путин выразил надежду на конструктивную роль Соединенных Штатов в деле урегулирования украинского кризиса.

Ответ Порошенко

Затрагивалась во время прямой линии и тема отношений с Украиной. Глава государства ответил украинскому лидеру Петру Порошенко, который после введения безвизового режима с Евросоюзом попрощался с Россией цитатой из известного стихотворения Михаила Лермонтова"Прощай, немытая Россия...". "Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю", – пошутил Владимир Путин. Вместе с тем президент напомнил, что во время написания поэтом стихотворения те территории, которые находятся ныне в составе Украины, были частью России. "Нечего нос задирать", – добавил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал "кое-кому" перед тем, как идти в Европу, закрыть свои офшорные счета. Сложившуюся ситуацию президент прокомментировал словами Тараса Шевченко: "Украину хуже ляхов распинают собственные дети".

О машине времени

Вмешиваться в прошлое не стоит, отметил президент, тем не менее, он хотел бы посмотреть на многие исторические события своими собственными глазами. "Хотел бы посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строился тот же Петербург, как воевали наши отцы и деды. У меня слезы на глазах, когда я смотрю хронику", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства посоветовал активнее изучать историю. "Тогда будет понятно, как надо построить будущее", – сказал президент.

О личной жизни

На мероприятии зашла речь и о семье российского лидера. Говоря о своих дочерях, глава государства отметил, что они живут самой обычной жизнью. "Они проживают в Москве", – сказал Путин.

Что касается внуков, то они уже ходят в детский сад, отметил президент. "Я не хочу чтоб они росли принцами крови. Хочу, чтоб нормальными людьми выросли, им нужно общение в коллективе", – сказал он.

Путин добавил, что именно поэтому практически ничего не рассказывает о них. "Если я скажу их возраст и имя, то их сразу идентифицируют, не оставят в покое, это нанесет ущерб. Я прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием", – заявил президент.





Всего прямая линия с президентом длилась три часа и 56 минут. За это время Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов. Наибольшее количество вопросов – 35 – были посвящены социально-экономической тематике. Международные темы затрагивалась семь раз, дважды говорили об экологии и четырежды – о внутренней политике.

