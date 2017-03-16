Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
По информации следователей, девятилетний житель поселка Тагара Кежемского района пропал 5 декабря 2014 года около 15:00. В тот день в школе был утренник.
Второклассника попросили прочесть стихотворение, посвященное матери, но он отказался, пишет "Российская газета". Позже мальчик покинул учебное заведение, и больше его никто не видел.
Поиски не прекращались в течение двух лет: волонтеры и полиция много раз безуспешно прочесывали поселок. В итоге тело ребенка обнаружили в пожарном резервуаре, расположенном на территории школы, сообщили в Следственном комитете по региону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Труп отправлен на молекулярно-генетическую экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сообщалось, что школьник жил с дедушкой. Мать мальчика трагически погибла, а у отца была другая семья.
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