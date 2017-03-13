Житель Пскова зарезал сына после упреков в безделье

В Пскове арестован местный житель, который обвиняется в убийстве своего 32-летнего сына. Согласно версии следствия, он упрекнул отпрыска в безделье. Тот ударил отца по лицу, а мужчина, в свою очередь, нанес ему множество ударов ножом. "В результате массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.