Житель Пскова зарезал сына после упреков в безделье

Юлия Самойлова едет на Евровидение Джигурда оконфузился в ДНР Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
15:02
"Брат" Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД
14:53
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
14:38
В Москве водитель Mercedes сбил женщину с ребенком-инвалидом
14:32
Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
14:18
Украинцы перестали массово батрачить в России
14:12
"Королева пышной груди" покорила соцсети
14:09
Мажоры на Gelandewagen устроили гонки по тротуарам Москвы
14:00
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
13:59
Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений
13:58
Исцелиться от болезней можно силой мысли
13:43
Значение имени Валентина
13:40
За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
13:22
В Москве во время секса с путаной умер индиец
13:19
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
13:12
Лазарев скорбит об умершем брате
12:53
Россиян хотели оставить без "Приоры"
12:41
Новое увлечение Евгении Крюковой
12:37
Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes
12:30
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
12:29
Опубликованы фото голых Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид
12:26
Лукашенко нанес коварный удар по России
12:09
55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой
12:04
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
11:59
"ЕР" начинает интернет-экспансию
11:54
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
11:46
Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак
11:36
Горячие танцы принца Уильяма произвели фурор
11:33
Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов
11:21
Гигантская паучиха-мать шокировала Сети (видео)
11:21
Порошенко попал в ловушку Путина
11:09
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
10:54
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
10:53
Никита Джигурда о лишении гражданства
10:25
Москву вновь накроет снегом
10:19
В Москве загорелся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:09
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:20
За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой
08:19
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
08:18
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
23:56
Что останется после Безрукова
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
21:12
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы
21:02
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
21:00
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:25
Датский принц скончался на 83-м году жизни
19:55
Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов
19:55
Какие "чудовища" могут жить в человеке
19:54
ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"
19:53
Брат и две сестры расчленили москвичку
19:41
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
19:33
Джигурду лишили гражданства
19:26
Единороссы отправятся в регионы
19:13
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
19:00
Раскрыт секрет "заразного" почесывания
18:50
Диско-сварщик поразил московских водителей
18:43
Чем грозит Украине атака на Сбербанк
18:22
Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"
18:20
На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка
18:09
Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"
18:09
Почему люди приносят себя в жертву
17:59
Ученые раскрыли причину бессонницы
17:55
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
17:51
Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля
17:38
За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи
17:24
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
17:17
Россияне пожалели больного Медведева
17:10
Михаил Боярский потерял надежду
16:59
На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся
16:59
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
16:53
Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев
16:44
Переселенцы из хрущевок получат бонусы
16:34
Максакова назвала себя дурой
16:33
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
16:32
В Москве проснулись медведи
16:32
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
16:13
Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей
16:06
Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"
15:59
Boeing пролетел прямо над головами туристов (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Максакова назвала себя дурой
Лукашенко нанес коварный удар по России
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Регионы

Житель Пскова зарезал сына после упреков в безделье

прочитано 1470 раз

В Пскове арестован местный житель, который обвиняется в убийстве своего 32-летнего сына. Согласно версии следствия, он упрекнул отпрыска в безделье. Тот ударил отца по лицу, а мужчина, в свою очередь, нанес ему множество ударов ножом. "В результате массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

13 марта 2017, 15:25

комментарии

Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Фильм о могучем Путине восхитил Запад
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
Бузова исповедалась Барановской
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
Жукову застукали в объятиях родственника Трампа

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Lifestyle

В Голливуде снимут новую "Матрицу"
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
Что останется после Безрукова
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам

Дочь Татьяны Лютаевой произвела неоднозначное впечатление на окружающих
Общество

Москву вновь накроет снегом

Осадки выпадут уже в ночь на 16 марта
Экономика

Лукашенко нанес коварный удар по России

Президент Белоруссии продолжает нагнетать отношения с Москвой

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru