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"Соглашение утверждено": Шепелев распорядился жильем покойной Фриске

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"Соглашение утверждено": Шепелев распорядился жильем покойной Фриске

После смерти Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву и ее отцу впервые удалось о чем-то договориться.
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Буквально до вчерашнего дня одним из предметов раздора между мужчинами служила столичная квартира покойной исполнительницы. По наследству сыну Дмитрия Шепелева Платону досталась часть материнской квартиры, остальными долями владеют родители Жанны Фриске.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Еще в прошлом году телеведущий уведомил родителей покойной возлюбленной о своем намерении продать долю мальчика, после чего те обратились в суд. Фриске хотели запретить Шепелеву какие-либо действия с недвижимостью, которую они свято берегут для внука, но проиграли в суде. После этого Владимир Фриске предложил бывшему зятю заключить соглашение, по условиям которого он забудет о старом долге телеведущего в семь миллионов в обмен на долю внука.

Шепелев согласился на мировую и распорядился жильем покойницы так, как было предложено. 9 июня состоялось судебное заседание по этому делу, на котором присутствовали адвокаты сторон.

"Мировое соглашение утверждено," – подтвердили в суде.

Как выяснил StarHit, до совершеннолетия Платона его бабушка и дедушка планируют сохранять жилье в том виде, в каком оно было при жизни Жанны. После квартиру подарят мальчику – единственному наследнику певицы. Родственники до сих пор не могут видеться, но родители Жанны Фриске верят, что когда-нибудь все еще изменится к лучшему.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что покинутый невестой Дмитрий Шепелев не находит себе места.

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 13:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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