Москва привлекает инвесторов для новых ТПУ

Проекты транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) "Пятницкое шоссе" (третий участок), "Алма-Атинская" и "Новокосино" выставлены на торги. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по девелопменту холдинга "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"По сравнению с предыдущими торгами, стартовая стоимость проектов существенно снижена", – сказал он. При этом Суниев отметил ,что снижение стартовой цены влияет на общую экономику проектов.

Заместитель гендиректора "Мосинжпроект" подчеркнул, что окупаемость ТПУ "Новокосино" составляет около пяти-шести лет. А вот "Пятницкое шоссе", в составе которого запланировано возведение двух гостиничных корпусов, может окупиться гораздо быстрее – всего лишь за три года.

В транспортно-пересадочном узле "Новокосино" на торги выставлены четыре гектара. Начальная стоимость годовой аренды составляет 142 миллиона рублей. Что касается "Пятницкого шоссе", то начальная цена на этот лот составляет 85,2 миллиона рублей.

На "Алма-Атинскую" цена повыше – начальный размер годовой арендной платы за три гектара на этом ТПУ обойдется инвестору в 211 миллионов рублей. Торги назначены на 28 сентября, а заявки будут приниматься до 25 сентября. "В настоящее время готовится документация еще по целому ряду проектов. Думаю, до конца года мы выставим на торги еще шесть объектов", – сказал Суниев.





Кроме того, в следующем году город выставит на торги землю под возведение гостиницы и апартаментов в транспортно-пересадочном узле "Савеловская". Суниев отметил, что предполагается два этапа реализации проекта. "В состав проекта будет входить подземный пешеходный переход, реконструкция Савеловского вокзала и улично-дорожной сети. Все это запланировано на 2018 год", – рассказал он. Реализовать проект планируется в 2020 году, а общая его площадь составит 12 тысяч квадратных метров.

Напомним, в ближайшие годы в Москве будут построены 55 транспортно-пересадочных узлов. Они будут включать в себя многофункциональные комплексы с офисами и торговыми площадями, гостиницами и апартаментами. Предполагается, что реализация проекта позволит создать более 260 тысяч новых рабочих мест.

