Москва нашла инвесторов для строительства ТПУ

Полонский вышел на свободу Убийство туриста в Абхазии Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Среда 12 июля
Лента новостей
13:59
Агаларов рассказал о связи с сыном Трампа
13:58
Для убийцы Немцова запросили пожизненное
13:56
Отец и муж не приехали к Наде Михалковой
13:33
Путин призвал к ответственности журналистов
13:23
Почему вновь "подвис" законопроект о животных
13:15
Кухня Брянского края покоряет московских гурманов
13:11
В Тюмени поймали пьяную беременную автоледи без прав
12:49
Российские пилоты напугали НАТО
12:44
Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу
12:41
Певица Жасмин: Для детей я плохая
12:32
Анна Чиповская призналась в связи с Паулиной Андреевой
12:23
Полонского доставили в суд
12:18
Видео спасения пассажиров из горящей "Волги" покорило мир
12:06
Найдена самая маленькая звезда во Вселенной
12:05
В Москве таксист сбежал после смертельного наезда на девушку
12:00
Порошенко поймали на мародерстве
11:50
У соперницы Бони возникли проблемы
11:42
Названы 20 лучших университетов России
11:41
Любовнице Тарасова приписали новое шокирующее фото
11:36
Вымогатели потратили ночь в лесу на просьбы денег
11:26
Восьмиклассница забеременела от мигранта под Петербургом
11:23
Секретный доклад по Донбассу всплыл в Сети
11:15
Российские гонщики выступили на "24 часа Ле-Мана"
11:12
В США чудом избежали крупнейшей авиакатастрофы
11:00
Россиян предупредили о всплеске детской смертности
10:55
Жителей Вологды посадили за убийство друга кием
10:52
Брата Гарика Мартиросяна отправили послом в Канаду
10:41
Ольга Бузова утерла нос знаменитостям
10:36
В Москве мужчина насмерть забил двухлетнего сына
10:22
Причину старческой бессонницы объяснили эволюцией
10:19
Раскрыты детали нового фильма Тарантино
10:03
Туристы из Ростова отказались от помощи спасателей под Иркутском
10:01
Александр Домогаров сильно постарел
09:57
На Москву идет новый ураган
09:48
Королева красоты побрезговала темнокожими детьми с ВИЧ
09:46
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
09:44
В силу вступили серьезные изменения ПДД
09:42
Семь человек погибли при падении крана на дорогу (видео)
09:36
Из-за забега в центре Москвы ограничат движение
09:16
Почему отец осудил свадьбу Эрнста и Малышевой
09:11
Барака и Мишель Обаму поставили на грань развода
09:08
Под Иркутском на вертолете ищут восьмерых туристов из Ростова
09:08
Дана Борисова горит в Таиланде
08:37
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
08:34
Абхазия встала на уши из-за убийства российского туриста
08:32
Самые пригодные для жизни города России
08:20
Лету в Москве дали пять дней
07:57
При пожаре в центре Москвы погибли два человека
21:59
Барановская оказалась донором Аршавина
21:58
Звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера кричит от боли
21:52
Россию предупредили о нашествии таджиков
21:39
Москвич оплатил 84 штрафа на 247 тысяч рублей
21:25
Муж Пугачевой сильно состарился
21:18
Украина "сжалилась" над жителями Крыма
21:12
На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
20:42
Врач назвал лучший способ избежать рака
20:39
Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике
20:14
Сеть напугало фото девушки с двумя лицами
20:07
Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов
19:56
Воробьев погладил Малахова
19:32
Утроивший бойню в Москве полковник оказался ловеласом
18:59
Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
18:58
ФСИН не обращалась в суд по поводу заключения Навального
18:54
Тело мужчины полгода пролежало у озера
18:33
Иркутского судью поймали за сексом с подростком
18:21
На курорте в Абхазии убили российского туриста
18:20
Суд вернул заявление ФСИН о "посадке" Навального
18:08
Бывший возлюбленный Собчак женился на стилисте
17:57
Вся правда о похудении и резкой смене имиджа Нетребко
17:47
Депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин
17:42
На юге Москвы в ДТП с туристическим автобусом пострадали люди
17:31
Трамп втайне договорился с Путиным о дипсобственности
17:30
Где можно безопасно искупаться в Подмосковье
17:27
Как приучить мужчину не бояться отцовства
17:15
Скандалист из "Дома-2" штурмует шоу "Голос"
17:06
Ученые случайно нашли вакцину от гонореи
17:05
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
16:56
"Уральские пельмени" замешаны в чудовищном денежном скандале
16:49
Ольга Слуцкер побила жену Юдашкина
16:45
У москвича на улице отобрали более 1,5 млн рублей
16:33
Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки
16:28
Россия и Индия укрепляют межпарламентские связи
16:14
Жена офисного стрелка странно отнеслась к бойне
16:14
Главные правила сохранения здоровья кожи
16:07
В Москве простились с Антоном Носиком
15:47
В столичных ТИК впервые организуют видеонаблюдение
15:45
Премьера нового сезона "Игры престолов" состоится в метро Москвы
15:41
Законопроект об обращении с животными Госдума рассмотрит осенью
15:32
ТЦ "РИО" закрыли до выяснения причин пожара
15:22
Пассажирку самолета арестовали за облизывание уха соседки
15:05
У Сергея Зверева отказывают ноги
15:04
В Петербурге двухлетняя девочка провалилась в канализацию
15:02
Коляска с ребенком укатилась от родителей под поезд (видео)
14:59
Жасмин сбежала после катастрофы с мужем
14:50
Женщину ранили в голову в центре Москвы
14:43
Голая модель пыталась покусать полицейского
14:28
Убийство любовницы офисным стрелком попало на видео
14:20
Психолог озвучил причины наркомании Малиновской
14:17
Порошенко привиделось очередное "поражение Кремля"
14:16
Могила Глазунова стоит 30 миллионов рублей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Больной раком Хворостовский теряет зрение
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Недвижимость

Москва нашла инвесторов для строительства ТПУ

Фото: Москомархитектура
Московские власти нашли инвесторов для реализации проектов транспортно-пересадочных узлов. Новые ТПУ обеспечат жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.
прочитано 131 раз

Уже найдены инвесторы на новые проекты транспортно-пересадочных узлов: один реализован компанией МКЖД и более десяти к торгам подготовила компания "Мосинжпроект". Суммарная стоимость лотов ТПУ "Ботанический сад", "Селигерская", "Рассказовка", "Лефортово", "Павелецкая", "Дмитровская", "Пятницкое шоссе" (1-й этап), "Парк Победы", "Технопарк", "Тропарево", "Фонвизинская", "Ховрино", "Люблино" и "Хорошевска" составила 2,79 миллиарда рублей, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

ПО ТЕМЕ

У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница

"Наталья" построит новый участок второго метрокольца

Завершается благоустройство территорий, прилегающих к Московскому центральному кольцу

Инвесторам сейчас также представлены три проекта транспортно-пересадочных узлов, по которым продолжаются конкурсные процедуры – "Пятницкое шоссе" (3-й этап), "Новокосино" и "Алма-Атинская".

В бюджет Москвы в виде арендных платежей за земельные участки под строительство в течение шести лет всех этих 17 проектов ТПУ поступит до 23 с половиной миллиардов рублей. При этом общий объем инвестиций в их строительство оценивается более чем в 117 миллиардов.

Альберт Суниев. Фото: stroi.mos.ru

Сверхзадача программы ТПУ – обеспечить население инфраструктурой для жизни в шаговой доступности, то есть,  чтобы жилье, офисы и ритейл находились на расстоянии пешей доступности, чтобы людям не приходилось лишний раз куда-то далеко ехать, тем более использовать для этого личный транспорт, подчеркнул Суниев.

Фото: Москомархитектура

Новые ТПУ в Москве должны сделать транспортную инфраструктуру Москвы удобнее для пассажиров, чтобы можно было в комфортных условиях сменить один вид транспорта на другой и оптимизировать среднее время поездки по городу. При проектировании и строительстве ТПУ московские власти и инвесторы изучают международный опыт и работают французскими и японскими консультантами.

Автор: Александр Комаров12 июля 2017, 13:41

комментарии

Политика

Трамп втайне договорился с Путиным о дипсобственности
Россия и Индия укрепляют межпарламентские связи
Почему Запад прощает "сукиного сына" Порошенко
Россия решила жестко отомстить США

Шоу-бизнес

Отец и муж не приехали к Наде Михалковой
Певица Жасмин: Для детей я плохая
Анна Чиповская призналась в связи с Паулиной Андреевой
У соперницы Бони возникли проблемы

Проишествия

Мать педофила 10 лет молчала о похищенном мальчике
Россиянин погиб в Абхазии при попытке спасти семью от бандитов
Утроивший бойню в Москве полковник оказался ловеласом
Перепуганные москвичи спрятались в холодильнике при пожаре в ТЦ

Lifestyle

Подробности громкого гей-скандала в Большом театре
Могила Глазунова стоит 30 миллионов рублей
Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева

Телеведущий не отделается одними штрафами
Шоу-бизнес

Ольга Бузова утерла нос знаменитостям

Артистка заставила себя уважать
Шоу-бизнес

У соперницы Бони возникли проблемы

Новая возлюбленная ирландского бизнесмена с трудом окончила колледж
Политика

Порошенко поймали на мародерстве

Президенту Украины грозит грандиозный международный скандал

Гороскоп

Барановская оказалась донором Аршавина
Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные

Фоторепортажи

Воробьев погладил Малахова
Высоцкая стала копией Кончаловского
Москву заволокло дымом от страшного пожара в ТЦ "РИО"
Будущие звездные мамы

Спорт

Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал
Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери

Регионы

На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
Иркутского судью поймали за сексом с подростком
Врачи на восемь лет оставили вату в животе пациентки
В Петербурге таксист вернул клиентке сумку с бриллиантами
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru