Москва нашла инвесторов для строительства ТПУ

Московские власти нашли инвесторов для реализации проектов транспортно-пересадочных узлов. Новые ТПУ обеспечат жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Уже найдены инвесторы на новые проекты транспортно-пересадочных узлов: один реализован компанией МКЖД и более десяти к торгам подготовила компания "Мосинжпроект". Суммарная стоимость лотов ТПУ "Ботанический сад", "Селигерская", "Рассказовка", "Лефортово", "Павелецкая", "Дмитровская", "Пятницкое шоссе" (1-й этап), "Парк Победы", "Технопарк", "Тропарево", "Фонвизинская", "Ховрино", "Люблино" и "Хорошевска" составила 2,79 миллиарда рублей, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Инвесторам сейчас также представлены три проекта транспортно-пересадочных узлов, по которым продолжаются конкурсные процедуры – "Пятницкое шоссе" (3-й этап), "Новокосино" и "Алма-Атинская".

В бюджет Москвы в виде арендных платежей за земельные участки под строительство в течение шести лет всех этих 17 проектов ТПУ поступит до 23 с половиной миллиардов рублей. При этом общий объем инвестиций в их строительство оценивается более чем в 117 миллиардов.





Сверхзадача программы ТПУ – обеспечить население инфраструктурой для жизни в шаговой доступности, то есть, чтобы жилье, офисы и ритейл находились на расстоянии пешей доступности, чтобы людям не приходилось лишний раз куда-то далеко ехать, тем более использовать для этого личный транспорт, подчеркнул Суниев.





Новые ТПУ в Москве должны сделать транспортную инфраструктуру Москвы удобнее для пассажиров, чтобы можно было в комфортных условиях сменить один вид транспорта на другой и оптимизировать среднее время поездки по городу. При проектировании и строительстве ТПУ московские власти и инвесторы изучают международный опыт и работают французскими и японскими консультантами.