Как развивается столичный рынок недвижимости
По его словам, несомненным лидером по выдаче ипотечных кредитов является Сбербанк: на его долю пришлось 52% всех жилищных займов, выданных в первом квартале 2017 года. Во многом этому поспособствовало снижение кредитным учреждением ипотечной ставки. Теперь она составляет 7,4-10% на новостройки и 8,9-10% на вторичное жилье. "Теперь на первичном рынке единая базовая ставка составляет 9,5% годовых; минимальная ставка 7,4% действует при оформлении ипотеки у партнеров Сбербанка путем электронной регистрации сделки", – отметил Суниев.
Кроме того, отметил замгендиректора "Мосинжпроект", Сбербанк снизил на пять процентных пунктов размер первоначального взноса по продукту "Приобретение" готового жилья до 15%. "Остальным банкам приходится принимать его правила игры", – подчеркнул Суниев.
Вслед за крупнейшим банком страны ставки снижает и ВТБ. Сейчас кредитное учреждение выдает ипотеку под 9,5% годовых для вторичного жилья и от 9,7% на первичное. Падают ставки на жилищные кредиты и в Промсвязьбанке: в прошлом месяце они были снижены на пять процентных пунктов для новостроек (с 10,9% до 10,4%). Для вторичного жилья ставка находится на уровне 10,7%. При этом банк предлагает специальную программу на покупку жилья у партнеров по ставке всего лишь от 6,99% годовых. Это позволит аккумулировать средства покупателя на ремонт, сэкономив на процентах по выплате ипотеки.
По словам Суниева, по итогам прошло месяца средняя цена на жилье без учета элит-класса в пределах старых границ Москвы снизилась на 0,9%, составив 201,9 тысячи рублей за квадратный метр. Однако в Новой Москве стоимость жилья наоборот подросла: повышение составило 0,6% до 107,8 тысячи рублей за "квадрат". При этом за год, начиная с августа 2016 года, стоимость столичных квадратных метров практически не изменилась (-0,05%), в то же время на возможное снижение средней цены способна оказать влияние предоставляемая продавцом скидка.
Вместе с тем в столице активно продолжают выходить на рынок новые проекты. Так, в августе 2017 года появилось три новых проекта. Один из них располагается на Западе столицы, другой в юго-западном, а третий в северо-восточном административном округе. Кроме того, стартовали продажи новых объемов квартир в ранее начатых проектах в разных районах столицы, в том числе на присоединенных территориях. "С начала года объем первичного рынка Москвы увеличился более чем на 20%", – сказал Суниев, подчеркнув, что 2017 год стал беспрецедентным по приросту нового предложения.
Общий объем предложения составил 2 296 лотов, при этом на Новую Москву приходится 24%. Большинство предложения составляют квадратные метры в комфорт-классе 62%. Бизнес-класс занял почти треть рынка – 31%, тогда как доля эконом класса составила всего лишь 7% объема нового жилья на столичном рынке.
В то же время заметна тенденция на снижение количества апартаментов. По итогам августа объем предложения квадратных метров в этом классе составил 758 тысяч квадратных метров в 148 корпусах. "На рынке также набирает обороты практика перевода апартаментов в жилье. Такая операция возможна для объектов, отвечающих нормам жилого фонда", – отметил Суниев.
Заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроект" отметил, что для Москвы 2017 год стал временем значительного увеличения объема предложения. "Рост количества и качества проектов на рынке вызывает дополнительную конкуренцию, борьбу за покупателя, предложение уникальных акций, новинок и прочего", – подчеркнул Суниев.
По его словам, несмотря на традиционное снижение покупательной активности в летнем сезоне, уровень спроса в августе этого года поддерживался за счет рекордно снизившихся ставок по ипотечному кредитованию. Осенью ожидается повышение спроса не недвижимость, сказал Суниев. "Конечно, основными катализаторами будут являться рекордно низкие ставки по ипотеке, а также выход новых интересных проектов в каждом классе по невысоким ценам предложениям. "Подогреют" объем сделок также предновогодние акции и скидки от ведущих застройщиков, в ряде случае которых уже доходят до 12-15%", – резюмировал он.
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