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Недвижимость

Как развивается столичный рынок недвижимости

Фото: mos.ru
Одним из основных катализаторов роста спроса на столичную недвижимость будут являться рекордно низкие ставки по ипотеке. Об этом заявил генеральный директор АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов", заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев, ссылаясь на данные аналитиков компании "Мосреалстрой".
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По его словам, несомненным лидером по выдаче ипотечных кредитов является Сбербанк: на его долю пришлось 52% всех жилищных займов, выданных в первом квартале 2017 года. Во многом этому поспособствовало снижение кредитным учреждением ипотечной ставки. Теперь она составляет 7,4-10% на новостройки и 8,9-10% на вторичное жилье. "Теперь на первичном рынке единая базовая ставка составляет 9,5% годовых; минимальная ставка 7,4% действует при оформлении ипотеки у партнеров Сбербанка путем электронной регистрации сделки", – отметил Суниев.

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Кроме того, отметил замгендиректора "Мосинжпроект", Сбербанк снизил на пять процентных пунктов размер первоначального взноса по продукту "Приобретение" готового жилья до 15%. "Остальным банкам приходится принимать его правила игры", – подчеркнул Суниев.

Вслед за крупнейшим банком страны ставки снижает и ВТБ. Сейчас кредитное учреждение выдает ипотеку под 9,5% годовых для вторичного жилья и от 9,7% на первичное. Падают ставки на жилищные кредиты и в Промсвязьбанке: в прошлом месяце они были снижены на пять процентных пунктов для новостроек (с 10,9% до 10,4%). Для вторичного жилья ставка находится на уровне 10,7%. При этом банк предлагает специальную программу на покупку жилья у партнеров по ставке всего лишь от 6,99% годовых. Это позволит аккумулировать средства покупателя на ремонт, сэкономив на процентах по выплате ипотеки.

Фото: mos.ru

По словам Суниева, по итогам прошло месяца средняя цена на жилье без учета элит-класса в пределах старых границ Москвы снизилась на 0,9%, составив 201,9 тысячи рублей за квадратный метр. Однако в Новой Москве стоимость жилья наоборот подросла: повышение составило 0,6% до 107,8 тысячи рублей за "квадрат". При этом за год, начиная с августа 2016 года, стоимость столичных квадратных метров практически не изменилась (-0,05%), в то же время на возможное снижение средней цены способна оказать влияние предоставляемая продавцом скидка.

Вместе с тем в столице активно продолжают выходить на рынок новые проекты. Так, в августе 2017 года появилось три новых проекта. Один из них располагается на Западе столицы, другой в юго-западном, а третий в северо-восточном административном округе. Кроме того, стартовали продажи новых объемов квартир в ранее начатых проектах в разных районах столицы, в том числе на присоединенных территориях. "С начала года объем первичного рынка Москвы увеличился более чем на 20%", – сказал Суниев, подчеркнув, что 2017 год стал беспрецедентным по приросту нового предложения.

Общий объем предложения составил 2 296 лотов, при этом на Новую Москву приходится 24%. Большинство предложения составляют квадратные метры в комфорт-классе 62%. Бизнес-класс занял почти треть рынка – 31%, тогда как доля эконом класса составила всего лишь 7% объема нового жилья на столичном рынке.

Фото: mos.ru

В то же время заметна тенденция на снижение количества апартаментов. По итогам августа объем предложения квадратных метров в этом классе составил 758 тысяч квадратных метров в 148 корпусах. "На рынке также набирает обороты практика перевода апартаментов в жилье. Такая операция возможна для объектов, отвечающих нормам жилого фонда", – отметил Суниев.

Заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроект" отметил, что для Москвы 2017 год стал временем значительного увеличения объема предложения. "Рост количества и качества проектов на рынке вызывает дополнительную конкуренцию, борьбу за покупателя, предложение уникальных акций, новинок и прочего", – подчеркнул Суниев.

По его словам, несмотря на традиционное снижение покупательной активности в летнем сезоне, уровень спроса в августе этого года поддерживался за счет рекордно снизившихся ставок по ипотечному кредитованию. Осенью ожидается повышение спроса не недвижимость, сказал Суниев. "Конечно, основными катализаторами будут являться рекордно низкие ставки по ипотеке, а также выход новых интересных проектов в каждом классе по невысоким ценам предложениям. "Подогреют" объем сделок также предновогодние акции и скидки от ведущих застройщиков, в ряде случае которых уже доходят до 12-15%", – резюмировал он.

Автор: Иван Поляков11 сентября 2017, 16:53

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