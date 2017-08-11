Спрос на столичную недвижимость по-прежнему высок

В течение июля на столичном рынке недвижимости произошла незначительная ценовая корректировка, но в целом потенциальный спрос на первичное жилье остается на высоком уровне. Об этом заявил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", гендиректор компании "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.

По его словам, средняя цена за квадратный метр в новостройках эконом-класса составила 116,3 тысячи рублей, что на 0,3% процента ниже показателей июля. В комфорт-классе цены установились на уровне 172,6 тысяч рублей за квадратный метр, прибавив 0,3% за месяц, отметил Суниев, ссылаясь на данные аналитиков "Мосреалстроя".

Подросли также цены в бизнес и элит-классе. В первом цена за "квадрат" составила 257,5 тысяч рублей (+0,2%). что касается элитного сегмента столичной недвижимости, то она показала самый высокий ценовой рост – 1,7% за месяц. Средняя цена квадратного метра за элит-класс составила 816,4 тысячи рублей.

Что касается Новой Москвы, то средний уровень ценового предложения на присоединенных территориях составил ровно 107 тысяч рублей, прибавив 2,7 процента к показателям июня 2017 года. Подорожание недвижимости там определяется ростом строительной готовности ряда объектов, а также перемен в структуре предложения.

Суниев подчеркнул, что несмотря на традиционное летнее снижение покупательской активности, на уровне спроса благотворно сказалась акция "Black Friday Real Estate", в которой участвовали ряд крупнейших застройщиков. В рамках этого мероприятия квадратные метры продавали с огромными скидками – до 36% от стоимости объекта недвижимости. Общая сумма контрактов составила почти три миллиарда рублей. при этом годом ранее аналогичное мероприятие смогло принести сделок лишь на один миллиард.





По словам заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", уровень спроса в июле во многом зависел от предоставляемого застройщиками дисконта, а также от уровня ипотечных ставок. Многие девелоперы по-прежнему предлагают летние скидки и акции, таким образом завуалированно снижая цены на квадратные метры в новостройках. Говоря об ипотеке, Суниев подчеркнул, что Сбербанк расширил список проектов, по которым предлагается сниженная процентная ставка – 8,7% (8% при электронной регистрации сделки).

Таким образом, отметил Суниев, потенциальный спрос на столичную недвижимость остается на высоком уровне. Тем не менее, констатировал он, покупатель еще чувствителен к бюджету покупки, а потому готов выходить на сделку лишь при условии предоставления продавцом значительного дисконта.

