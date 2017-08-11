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Недвижимость

Спрос на столичную недвижимость по-прежнему высок

Фото: Mos.ru
В течение июля на столичном рынке недвижимости произошла незначительная ценовая корректировка, но в целом потенциальный спрос на первичное жилье остается на высоком уровне. Об этом заявил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", гендиректор компании "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.
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По его словам, средняя цена за квадратный метр в новостройках эконом-класса составила 116,3 тысячи рублей, что на 0,3% процента ниже показателей июля. В комфорт-классе цены установились на уровне 172,6 тысяч рублей за квадратный метр, прибавив 0,3% за месяц, отметил Суниев, ссылаясь на данные аналитиков "Мосреалстроя".

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Подросли также цены в бизнес и элит-классе. В первом цена за "квадрат" составила 257,5 тысяч рублей (+0,2%). что касается элитного сегмента столичной недвижимости, то она показала самый высокий ценовой рост – 1,7% за месяц. Средняя цена квадратного метра за элит-класс составила 816,4 тысячи рублей.

Что касается Новой Москвы, то средний уровень ценового предложения на присоединенных территориях составил ровно 107 тысяч рублей, прибавив 2,7 процента к показателям июня 2017 года. Подорожание недвижимости там определяется ростом строительной готовности ряда объектов, а также перемен в структуре предложения.

Суниев подчеркнул, что несмотря на традиционное летнее снижение покупательской активности, на уровне спроса благотворно сказалась акция "Black Friday Real Estate", в которой участвовали ряд крупнейших застройщиков. В рамках этого мероприятия квадратные метры продавали с огромными скидками – до 36% от стоимости объекта недвижимости. Общая сумма контрактов составила почти три миллиарда рублей. при этом годом ранее аналогичное мероприятие смогло принести сделок лишь на один миллиард.

Фото: stroi.mos.ru

По словам заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", уровень спроса в июле во многом зависел от предоставляемого застройщиками дисконта, а также от уровня ипотечных ставок. Многие девелоперы по-прежнему предлагают летние скидки и акции, таким образом завуалированно снижая цены на квадратные метры в новостройках. Говоря об ипотеке, Суниев подчеркнул, что Сбербанк расширил список проектов, по которым предлагается сниженная процентная ставка – 8,7% (8% при электронной регистрации сделки).

Таким образом, отметил Суниев, потенциальный спрос на столичную недвижимость остается на высоком уровне. Тем не менее, констатировал он, покупатель еще чувствителен к бюджету покупки, а потому готов выходить на сделку лишь при условии предоставления продавцом значительного дисконта.

Автор: Иван Поляков11 августа 2017, 13:52

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