В Москве с начала года сданы 12 новых учебных заведений

С начала года в столице завершено строительство и введены в эксплуатацию 12 объектов образования. Они рассчитаны более чем на 7,5 тысячи мест. Об этом глава московского градостроительного комплекса Марат Хуснуллин.

В настоящее время, по его словам, строительство в городе объектов социальной инфраструктуры остается одной из важнейших задач работы стройкомплекса. Марат Хуснуллин напомнил, что только с начала текущего года в Москве было введено в эксплуатацию три детских сада и девять школ. "Причем четыре школы и один детский сад были построены за счет средств инвесторов", – подчеркнул он.

По словам главы городского строительного комплекса, в рамках реализации проектов развития столичных районов инвесторы помимо жилья сами возводят объекты социальной инфраструктуры, необходимые для жителей новых домов. Всего, рассказал Хуснуллин, до конца года планируется построить 25 детских садов и 18 школ, рассчитанных суммарно на 17,5 тысячи воспитанников.

За последние шесть лет, отметил московский чиновник, в городе построено 203 детских сада и 67 школьных зданий. До конца 2019 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется построить и сдать в эксплуатацию еще 70 детских садов и 72 школы.

Отметим, что накануне 1 сентября в столичном районе Некрасовка открылась самая большая в стране школа. Планируется, что ее будут посещать 2100 человек: 800 – ученики начальных классов, 1300 – ученики основной и средней школы.





Четырехэтажное здание разделено на корпуса с отдельными входами. Площадь школы составляет 28 тысяч квадратных метров (это как несколько пятиэтажек). Здание учебного учреждения построили на полгода раньше срока.