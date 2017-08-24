На МЦК появятся дополнительные переходы
По словам Марата Хуснуллина, новые переходы обеспечат комфортный и безопасный проход жителей через пути Московского центрального кольца. Глава стройкомплекса рассказал, что расположение переходов было определено с учетом обращений жителей и в местах наиболее интенсивного потока пешеходов, которое было до установки шумозащитных экранов и ограждений.
Как рассказал глава стройкомплекса столицы, все пешеходные переходы проектируются в рамках существующей архитектурной концепции транспортно-пересадочных узлов кольца. "Три подземных и четыре надземных пешеходных перехода будут защищать от атмосферных осадков и в соответствии с требованиями "доступной среды" оборудуются лифтами и подъемниками", – отметил Марат Хуснуллин.
Согласно планам властей города, подземные переходы соединят улицы Ермакова Роща и Тестовскую, Шелепихинский тупик и перспективный жилой квартал "Центр Сити", ТПУ "Деловой центр" со станциями метрополитена "Международная" и "Деловой центр". Также пешеходный путепровод пройдет под землей от 2-й Красногвардейского проезда до улицы Ермакова Роща.
Надземные переходы свяжут улицу Михалковская и Старокоптевский переулок, 3-й проезд Подбельского и Пермскую улицу, проектируемый проезд №6560 и улицу Врубеля, а также две стороны Проспекта Мира. Напомним, Московское центральное кольцо длиной 54 километра было открыто в сентябре 2016 года. Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро. Пассажиропоток на Кольцевой линии снизился более чем на 15%, а нагрузка на центральные вокзалы упала на 20%.
Продюсер рассекретил фотографию малышки
Эксперты уверены: парад американских войск – признак зависимости от США
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Компетентность не входит в список главных качеств сотрудников Белого дома