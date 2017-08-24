На МЦК появятся дополнительные переходы

До конца 2018 года столичные власти планируют построить дополнительно семь внеуличных пешеходных переходов через пути Московского Центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил глава столичного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. Он отметил, что после завершения строительства пешеходы будут чувствовать себя в безопасности при переходе через железнодорожные пути.

По словам Марата Хуснуллина, новые переходы обеспечат комфортный и безопасный проход жителей через пути Московского центрального кольца. Глава стройкомплекса рассказал, что расположение переходов было определено с учетом обращений жителей и в местах наиболее интенсивного потока пешеходов, которое было до установки шумозащитных экранов и ограждений.

Как рассказал глава стройкомплекса столицы, все пешеходные переходы проектируются в рамках существующей архитектурной концепции транспортно-пересадочных узлов кольца. "Три подземных и четыре надземных пешеходных перехода будут защищать от атмосферных осадков и в соответствии с требованиями "доступной среды" оборудуются лифтами и подъемниками", – отметил Марат Хуснуллин.

Согласно планам властей города, подземные переходы соединят улицы Ермакова Роща и Тестовскую, Шелепихинский тупик и перспективный жилой квартал "Центр Сити", ТПУ "Деловой центр" со станциями метрополитена "Международная" и "Деловой центр". Также пешеходный путепровод пройдет под землей от 2-й Красногвардейского проезда до улицы Ермакова Роща.

Надземные переходы свяжут улицу Михалковская и Старокоптевский переулок, 3-й проезд Подбельского и Пермскую улицу, проектируемый проезд №6560 и улицу Врубеля, а также две стороны Проспекта Мира. Напомним, Московское центральное кольцо длиной 54 километра было открыто в сентябре 2016 года. Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро. Пассажиропоток на Кольцевой линии снизился более чем на 15%, а нагрузка на центральные вокзалы упала на 20%.