В Москве построят 80 километров железных дорог

В ближайшие 2,5 года года в Москве будет построено и реконструировано 80 километров железных дорог. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Помимо увеличения общей протяженности московской железнодорожной сети в столице появятся пять новых станций на радиальных направлениях. "Аминьевская", "Минская", "Санино" – на Киевском направлении, "Ховрино-II" – на Октябрьском направлении, и "Остафьево" – на Курском направлении", – сказал Хуснуллин.

ПО ТЕМЕ В Москве станет на два железнодорожных вокзала больше

Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что развитию железнодорожного транспорта в Москве уделяется пристальное внимание. "По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, нами совместно с ОАО "РЖД" с 2011 по 2016 год спроектировано и построено 169 километров железных дорог", – отметил он. Вместе с тем эффект от этой работы ощущает не только столица, но и Московская агломерация, поскольку развитие железнодорожного транспорта позволяет жителям Подмосковья быстрее и комфортнее добираться до нужного места.

Напомним, в 2015 году было завершено сооружение дополнительного пути на участке Москва-Крюково Октябрьской железной дороги. Строители уложили более 60 километров путей и 187 стрелочных переводов. Было реконструировано 13 платформ, 27 мостов и эстакад, а также 223 километра контактной сети и три тяговых подстанции, расположенные в Ховрино, Сходне и Крюково.





Не осталось без внимания и историческое наследие столичной железной дороги. Так, было бережно отреставрировано историческое здание кругового депо на Ленинградском вокзале.

Перспективы у московского железнодорожного узла колоссальные. Помимо дальнейшего увеличения общей протяженности путей, в столице появятся два новых железнодорожных вокзала. Один расположится на Курском направлении МЖД в Старосырово, другой – на Киевском в Санино. От них пойдут параллельные ветки-дороги для увеличения количества электричек и сокращения времени прибытия между ними. Кроме того, у новых вокзалов появятся транспортно-пересадочные узлы.

