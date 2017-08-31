Собянин открыл дублер МКАД на юге Москвы

Открыто движение по дублеру МКАД на юге столицы. Эстакаду через пути Павелецкого направления Московской железной дороги открыл Сергей Собянин.

Новую эстакаду над путями МЖД возвели в рамках строительства второго участка улично-дорожной сети, которая связывает улицы Элеваторную, Подольских Курсантов и Красного Маяка. Первый этап был завершен в сентябре 2016 года.

"Мы строим связку между Варшавкой и улицей Липецкая. Очень важная: связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги", – пояснил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство дублера МКАД между Варшавским шоссе и Липецкой улицей через железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений началось в 2015 году. Открытая 31 августа эстакада длиной 848 метров – ключевое сооружение магистрали. 6 полос движения соединили Элеваторную улицу с улицей Подольских Курсантов. Открылись и подъездные дороги протяженностью в 1 километр, а также подземный переход через Элеваторную улицу рядом с подстанцией Скорой помощи.

На первом этапе строительства была открыта 4-полосная эстакада прямого хода по Липецкой улице длиной 600 метров. Это уже увеличило пропускную способность Липецкой улицы на 25-30%, уменьшив интенсивность дорожных заторов и упростив выезд из Москвы на федеральную трассу "Дон".

Второй этап – сооружение новой магистрали длиной 5,6 километра. Она соединяет Липецкую улицу с Варшавским шоссе и станет дублером МКАД в южном секторе города. Пропускная способность трассы – 1500-2200 машин час. По ней пустят новые маршруты наземного городского транспорта к станциям метро "Пражская" и "Царицыно".