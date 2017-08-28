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Собянин дал Трампу от ворот поворот

Дональд Трамп и Сергей Собянин. Фото: Dni.Ru
Уважаемое американское издание The Washington Post на своих страницах опубликовало сведения о том, что еще в 2015 году, во время предвыборной гонки в США, Дональд Трамп задумывался о постройке небоскребаTrump Tower в Москве и даже подписал соответствующий договор о намерениях. Впрочем, с земельным участком и разрешением на строительство возникли сложности, а перед началом внутрипартийных праймериз в конце января 2016 года проект и вовсе был свернут.
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Американские СМИ продолжают выискивать в биографии 45-го президента США факты, которые могут намекать на его особое отношение к России. В вину бизнесмену даже ставится желание расширить свое дело, в том числе и на Москву. Так, стало известно, что уже после начала избирательной кампании в 2015 году бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер якобы предлагал руководствуTrump Organization заняться строительством небоскреба Trump Tower в российской столице.

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Сэтер предлагал Трампу приехать в Москву, чтобы представить там свой проект по возведению башни. Предложением лично посетить город политик так и не воспользовался, однако инвесторы и компания Трампа подписали договор о намерениях. Избежать более суровых подозрений в сотрудничестве с российскими властями помогли власти московские.

У Дональда Трампа и его инвесторов возникли проблемы с земельным участком, а также с разрешением на строительство, передает ТАСС. Можно сказать, что Сергей Собянин дал от ворот поворот сомнительному предложению о строительстве, завершение которого, учитывая дальнейшие события, можно было бы ждать очень не скоро. В конце января 2016 года непосредственно перед началом внутрипартийных праймериз проект свернула и американская сторона.

Тем не менее, журналисты The Washington Post уверены, что даже этого хватит, чтобы доказать якобы существующую связь между Дональдом Трампом и Россией. По их мнению, ранее об этих договоренностях известно не было, а значит компания Трампа активно преследовала свои экономические интересы в России, но этого не афишировала. Все письма и документы по этому делу будут переданы в Конгресс США, где проводится расследование "российского вмешательства" в американские выборы.

Автор: Геннадий Куприянов28 августа 2017, 08:55
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