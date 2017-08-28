Собянин дал Трампу от ворот поворот

Уважаемое американское издание The Washington Post на своих страницах опубликовало сведения о том, что еще в 2015 году, во время предвыборной гонки в США, Дональд Трамп задумывался о постройке небоскребаTrump Tower в Москве и даже подписал соответствующий договор о намерениях. Впрочем, с земельным участком и разрешением на строительство возникли сложности, а перед началом внутрипартийных праймериз в конце января 2016 года проект и вовсе был свернут.

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