Некрасовку ждет комплексное развитие

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии района Некрасовка. Кроме жилой и социальной инфраструктуры, там построят крупный спортивный комплекс, а также благоустроят территорию вокруг расположенного в непосредственной близости от жилых домов озера Черное.

Комплексное развитие районов – это ключевая задача столичной мэрии, и расположенная на юго-востоке города Некрасовка – наглядный пример решения этого вопроса. За последние годы силами города и частных инвесторов там построено более полутора миллионов квадратных метров недвижимости: 25 тысяч квартир, четыре школы на более чем четыре тысячи мест и пять детских садов на 1110 мест.

Несмотря на достигнутые впечатляющие результаты, активное развитие района будет продолжено. Как отметили в столичном стройкомплексе, в ближайшее время в Некрасовке появятся новые жилые дома еще на 18 тысяч квартир, а также четыре школы и 11 детских садов.

Кроме того, теперь жители района могут обращаться в новую поликлинику, открытую в начале этого года. Она рассчитана на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение оборудовано по последнему слову техники, что позволит не только диагностировать различные заболевания на ранней стадии, но и эффективно лечить недуги. Более того, до конца 2019 года будет введена в строй подстанция скорой помощи на 20 бригад.





Но развитие района – это не только строительство социальной инфраструктуры, но и создание общественных пространств и мест отдыха для жителей. Для этих целей разработана концепция благоустройства прибрежной территории расположенного поблизости озера Черное.

Там создадут несколько зон отдыха для взрослых и детей. Будут оборудованы спортивные площадки, велодорожки, минифутбольные поля, небольшой роллердром и даже детская кольцевая дорожка для прогулок на пони. Отдохнуть можно будет и целыми семьями. Для этого проектом предусмотрена организация зон семейного отдыха с площадками для пикников. На берегах озера установят деревянные помосты, с которых можно будет покормить уток и лебедей.





Вместе с тем кардинальные перемены ожидают и транспортную составляющую района. Уже в следующем году в Некрасовке откроется станция метро с одноименным названием, по которой всего лишь за полчаса можно будет добраться до центра столицы. Кроме того, в районе будут построены крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) – "Люберецкая" и "Некрасовка". Они объединят все транспортные маршруты району в единую сеть.





Однако ТПУ – это не только транспорт, но и торговые, социальные и спортивные объекты. Так, на базе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" в 2019 году появится крупный спортивный комплекс, который удовлетворит потребность жителей района в занятии физкультурой и спортом. Как отметил генеральный директор компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев, общая площадь объекта составит 30 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя крытые и открытые площадки для занятий хоккеем, волейболом, минифутболом, баскетболом, плаванием, гимнастикой, танцами и даже экстремальными видами спорта. Ожидается, что количество занимающихся составит около 1400 человек в день.

Напомним, во вторник, 29 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Некрасовке самую крупную школу в России, рассчитанную на 2100 учеников. А всего за последние шесть лет в столице было построено 279 школ и детских садов, из них 213 – за счет городского бюджета.

