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Общество

Сергей Собянин открыл новую школу в Куркино

Фото: stroi.mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №1298 в Куркино. Она стала уже второй за два года, построенной в этом районе. По словам столичного градоначальника, в планах городских властей – возведение еще одной школы в Куркино. Всего же, с 2011 года в разных районах Москвы появились 278 новых учебных заведений среднего и дошкольного образования.
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В московском районе Куркино открылся новый корпус школы №1298. После завершения работ, мэр столицы Сергей Собянин приехал оценить итоги строительства здания. Общаясь с учителями школы, градоначальник заметил, что детям однозначно лучше учиться в одну смену, а потом ходить на дополнительные занятия и внешкольную работу.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Школа же не закрывается. И для родителей удобно, конечно, – отметил он. – Таких школ, где обучение проходит в две смены, у нас не так много, но есть. Такая ситуация была. Помните, в последний раз приезжал и обещал, что мы эту проблему решим".

По словам Сергея Собянина, классы в новом учебном корпусе оснащены современной техникой в рамках программы "Московская электронная школа". Он отметил, что преподаватели школы активно участвуют в формировании этой программы: "Одной доски мало. Надо, чтобы она была наполнена интересными занятиями".

Мэр Москвы напомнил, что в ближайшее время должно пройти совещание с педагогами города по вопросам развития современного школьного образования. По словам Собянина, участие в нем также примут IT-специалисты. Совместно с учителями они будут принимать участие в разработке методические пособий и сценарных уроков в рамках "Электронной школы".

В настоящее время, сказал глава города, в системе московского образование существует свыше 60 тысяч сценарных уроков, и речь идет о том, чтобы совместно с Минобрнауки создать подобный всероссийский образовательный проект.

Добавим, что новое здание школы в Куркино возведено по индивидуальному проекту и рассчитано на 825 учеников. В корпусе обустроен актовый и спортивный залы, имеется класс для занятий хореографией, лекционная аудитория, специальные кабинеты для углубленного изучения ряда предметов, столовая, медицинский блок и административные помещения.

Школа №1298 работает в рамках проекта "Ресурсная школа", целью которого является создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями в условиях обычных общеобразовательных школ. В учебном заведении 208 детей с особенностями развития.

Всего к началу учебного года в столице планируется открыть четыре новые школы, в числе которых и новый корпус в Куркино. Его строительство было начато в июле прошлого года и завершилось менее, чем за год, в мае 2017-го. До 2019 года на сопредельной территории появится еще один учебный корпус на 550 мест. Этот объект включен в адресную инвестпрограмму Москвы.

Автор: Дмитрий Куклин24 августа 2017, 15:27

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