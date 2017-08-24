Недовольный Трамп пытался уберечь Россию от санкций
Тактику публикаций материалов, намекающих или прямо указывающих на то, что Трамп является едва ли не российским агентом влияния в американской политике, начатую еще в период предвыборной гонки, не остановила ни его победа на выборах, ни даже откровенно антироссийские шаги новой администрации. С очередной статьей, которая может представить 45-го президента США как "российским шпионом" – в глазах его противников, так и зрелым, осторожным политиком – в глазах сторонников, выступила респектабельная газета Politico.
Если верить источникам издания, то Дональд Трамп пытался избежать очередного охлаждения отношений между США и Россией из-за новых санкций. Он даже лично пытался убедить главу комитета сената по иностранным делам Боба Коркера в том, что принятие соответствующего законопроекта станет ошибкой, которая повредит его президентству, передает газета "Известия".
Впрочем, добиться своего на этом поприще президенту США не удалось. Коркер поставил Трампа в известность, что законопроект о введении ограничительных мер в отношении России будет принят обеими палатами конгресса. "Трамп был откровенно раздосадован", – признался осведомленный источник.
Впрочем, это оказалось далеко не единственным разногласием между главой Белого дома и сенаторами. Так, недовольство американского лидера вызывает все большая самостоятельность Республиканской партии в сенате. Республиканцы не согласовывают свои действия с Белым домом, а порой и откровенно играют против Дональда Трампа.
Отметим, закон о санкциях против России сенат США одобрил в начале августа. Дональд Трамп его подписал. Эксперты уже успели заметить, что это привело к дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.
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