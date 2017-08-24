Недовольный Трамп пытался уберечь Россию от санкций

Американским журналистам удалось выяснить, что президент США был крайне недоволен политикой парламента в отношении России и введением новых антироссийских ограничительных мер. Сообщается, что Дональд Трамп лично пытался уговорить главу комитета сената по иностранным делам Боба Коркера отказаться от очередного раунда санкций.

Тактику публикаций материалов, намекающих или прямо указывающих на то, что Трамп является едва ли не российским агентом влияния в американской политике, начатую еще в период предвыборной гонки, не остановила ни его победа на выборах, ни даже откровенно антироссийские шаги новой администрации. С очередной статьей, которая может представить 45-го президента США как "российским шпионом" – в глазах его противников, так и зрелым, осторожным политиком – в глазах сторонников, выступила респектабельная газета Politico.

Если верить источникам издания, то Дональд Трамп пытался избежать очередного охлаждения отношений между США и Россией из-за новых санкций. Он даже лично пытался убедить главу комитета сената по иностранным делам Боба Коркера в том, что принятие соответствующего законопроекта станет ошибкой, которая повредит его президентству, передает газета "Известия".

Впрочем, добиться своего на этом поприще президенту США не удалось. Коркер поставил Трампа в известность, что законопроект о введении ограничительных мер в отношении России будет принят обеими палатами конгресса. "Трамп был откровенно раздосадован", – признался осведомленный источник.

Впрочем, это оказалось далеко не единственным разногласием между главой Белого дома и сенаторами. Так, недовольство американского лидера вызывает все большая самостоятельность Республиканской партии в сенате. Республиканцы не согласовывают свои действия с Белым домом, а порой и откровенно играют против Дональда Трампа.

Отметим, закон о санкциях против России сенат США одобрил в начале августа. Дональд Трамп его подписал. Эксперты уже успели заметить, что это привело к дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.