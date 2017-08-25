Москва предлагает Трампу закончить войну санкций

Война санкций, развязанная США и поддержанная их европейскими партнерами, надоела всем. Президент Трамп в приватных беседах с сенаторами выражает недовольство антироссийскими ограничительными мерами, а из Москвы посылают недвусмысленные сигналы в Вашингтон с просьбой остановить маховик новой холодной войны.

Когда же закончится эта бессмысленное санкционное сражение, от которого в большей степени страдают на Западе? Европейские бизнесмены и даже некоторые политики в открытую говорят, что антироссийские санкции бьют в первую очередь по ним.

Москва готова прекратить обмен ударами и посылает Вашингтону уже совсем не тайные сигналы. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассчитывает, что в США одумаются и санкционная война прекратится.

"Не мы начали совершенно бессмысленную борьбу на международной арене, не мы начали бессмысленную санкционную спираль. Рассчитываем, что остынут горячие головы и все-таки возобладает разум", - сказал дипломат.

Глава МИДа заявил, что ответ нашей страны на недавнее решение Вашингтона приостановить выдачу виз россиянам не затронет простых граждан США. "Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах", – сказал Лавров.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила миру, что Россия имеет право на ответные визовые ограничения в отношении США, но добавила, что мы будем выше этого.

"Я сторонница того, чтобы дальше не раскручивать санкционный виток, виток противостояния – не всегда нужно "око за око", – отметила политик.

По ее мнению, ограничение выдачи виз – это ограничение возможности посетить США, познакомиться с жизнью Америки, это ограничение деловых, культурных и спортивных контактов.

"Они уже посягнули на святое – на общение людей, на возможность в XXI веке людям общаться, ездить друг к другу", – подчеркнула Матвиенко.

Интересно, что в США тоже звучат призывы остановить санкционную войну. Но, что удивительно, сам президент США Дональд Трамп в беседах с сенаторами неоднократно выражал свое недовольство по поводу вопросов, связанных с политикой в отношении России. В том числе глава государства негативно высказывался и по теме антироссийских санкций.

По информации, полученной журналистами газеты Politico, американский лидер пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера в том, что законопроект с новыми санкциями против Москвы был бы плохим решением. Сенатор был непреклонен и лишь довел до сведения президента, что документ будет утвержден обеими палатами конгресса.

Были у Трампа и другие споры с сенаторами. Президент крайне раздражен тем, что члены Республиканской партии в Сенате действуют все более обособленно, не согласовывая свои действия с Белым домом.

Прощай Америка))) #США не хотят выдавать россиянам визы)))Желающих посетить США россиян станет гораздо меньше pic.twitter.com/6klIlyP0F0 — Кремлёвская (@znaetymka) 21 августа 2017 г.

Напомним, что 2 августа Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. В этом же документе вводятся ограничительные меры против Ирана и КНДР.

С 23 августа американское посольство и консульства в России на неопределенный срок приостановили выдачу неиммиграционных виз. Сообщалось, что это сделано в ответ на сокращение числа американских дипломатических работников. Решение об этом приняла Россия, запоздало отвечая, в свою очередь, на высылку дипломатов из Вашингтона в самый разгар рождественских праздников в конце 2016 года.