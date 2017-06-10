В Москве задержали сотрудника Чубайса

Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков был задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, передает РИА Новости. Он был задержан уже после того, как купил билет для вылета за рубеж. Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась свыше 738 миллионов рублей.

Напомним, компания "Роснано" была основана в 2007 году Анатолием Чубайсом. Основным видом ее деятельности является инвестирование средств в частные проекты по созданию новых нанотехнологических производств.