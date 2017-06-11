Брат задержанного топ-менеджера "Роснано" объявлен в розыск

Суд в Москве объявил в розыск брата управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова. Его ищут по делу о махинациях на сумму более 700 миллионов рублей.

"Дело оперативно-розыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России – это ваш брат, я так понимаю, – из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось", – цитирует судью РИА Новости. Напомним, вечером 11 июня Андрей Горьков был задержан по подозрению в мошенничестве.

