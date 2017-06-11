Суд арестовал топ-менеджера "Роснано"

Суд в Москве отправил под арест директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. Обвиняемый по делу о махинациях пробудет за решеткой как минимум до 9 августа, передает ТАСС.
Горьков был задержан вечером 10 июня. Его подозревают в махинациях на сумму более 700 миллионов рублей.
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