Где в Москве появится первый подземный вокзал

Уникальный транспортный объект с первым в Москве подземным вокзалом появится вскоре на стыке Нижегородской улицы и Рязанского проспекта. Платформу "Карачарово" интегрируют с метро, МЦК и наземным транспортом.



Транспортный узел будет принимать до 90 тысяч пассажиров в час, а для удобства к нему проведут дополнительную автодорогу и построят перехватывающую парковку. Такого масштабного объекта в столице еще не было – власти задумали его как комфортный транспортный хаб, где можно будет сделать пересадку с автобуса на метро или с пригородной электрички на МЦК.

Как сообщил глава строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин, сейчас в районе транспортного пересадочного узла "Рязанская" полным ходом ведутся работы по возведению распределительного уровня подземного типа. По сути это – первый в столице подземный вокзал.

В терминале можно будет купить билет на любой вид транспорта, там будет просторный зал ожидания и необходимые объекты инфраструктуры.

"На этом ТПУ мы увязываем МЦК, Кожуховскую линию метро с переходом в третий пересадочный контур и Курское направление железной дороги", – сказал Хуснуллин.





Для возведения такого серьезного объекта проектировщики решили перенести железнодорожную платформу "Карачарово" поближе к транспортному узлу. Переход между остановочными пунктами построят по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не придется выходить на улицу. Пересадка займет несколько минут.

Новая зонная станция "Карачарово" будет вплотную примыкать к МЦК и заменит одноименный остановочный пункт, который находится более чем в полукилометре от МЦК. Вместо двух пассажирских платформ здесь будет три, а также шесть сквозных путей и два тупиковых. Все работы планируется завершить к концу 2018 года.







Остановочный пункт станет начальной и конечной точкой маршрута для части пригородных поездов, что позволит разгрузить московский транспортный узел. Также повысится пропускная способность участка от Москвы до станции "Карачарово".

Напомним, что в середине ноября 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин продемонстрировал президенту Владимиру Путину грандиозный проект интеграции пригородного железнодорожного сообщения с метро и МЦК. Глава государства одобрил проект. Решено, что его профинансируют столичные власти и компания "Российские железные дороги".