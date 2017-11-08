"Светлана" построила левый тоннель Кожуховской линии

Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс Herrenkneht S-73 "Светлана" закончил проходку левого перегонного тоннеля новой, Кожуховской линии столичного метрополитена. За полгода он прошел 670 метров.

По словам главы московского Стройкомплекса Марата Хуснуллина, тоннелепроходческий комплекс работал в сложных водонасыщенных грунтах. "Светлана" шла от переходной камеры 4.1 до строящейся станции "Косино".

Участок тоннеля Кожуховской ветки длиной 50,4 метра, который прошел под действующей Таганско-Краснопресненской линией, находился под особым контролем строителей. Хуснуллин отметил: для минимизации возможных рисков был разработан план мероприятий по проведению мониторинга этого отрезка. "Во время строительства тоннеля службы мониторинга работали в круглосуточном режиме", – подчеркнул глава столичного Стройкомплекса.

Он отметил, что до начала работ был проведен мониторинг всех действующих сооружений подземки, которые расположены в зоне строительства Кожуховской линии. "После завершения проходки 2 ноября на участке под ТКЛ мониторинг за состоянием тоннелей продолжается", – добавил Хуснуллин.

Ранее щит "Светлана" уже был задействован на возведении новой ветки. Тоннелепроходческий комплекс прокладывал отрезок между станциями "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского", а также от "Лухмановской" до "Некрасовки".

В настоящий момент на станции "Косино" ведутся монолитные работы по стенам и перекрытию. В целом станция готова приблизительно на 70%. При этом на базе "Косино" будет построен одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Он обеспечит удобные пересадки между линиями подземки, пригородным железнодорожным транспортом и наземными маршрутами.





Планируется, что ТПУ "Косино" станет крупнейшим транспортным хабом на Кожуховской линии. По словам первого заместителя по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, пассажиропоток нового транспортно-пересадочного узла составит 300 тысяч человек в сутки.

При этом пересадка с одного вида транспорта на другой будет осуществляться по принципу "сухие ноги": пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы пересесть с метро на пригородные электрички и наоборот.

Кожуховская ветка столичной подземки, которая будет обозначена на картах метро розовым цветом, строится шести– и десятиметровыми тоннелепроходческими комплексами. "ТПМК строит двухпутные тоннели, в которых пассажирские платформы находятся по бокам, а поезда едут в одном тоннеле в разных направлениях", – пояснил Марат Хуснуллин.





Первый участок розовой ветки от "Некрасовки" до "Косино" может быть открыт уже в мае, сказал ранее глава Стройкомплекса Москвы. В настоящий момент на строительстве Кожуховской линии задействованы более 3,5 тысячи человек.

Новая ветка пройдет от Третьего пересадочного контура на юго-восток в районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Ее длина составит более 17 километров. Она существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке города, в том числе разгрузит проходящую там Таганско-Краснопресненскую линию.

