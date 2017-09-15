Москва ускоряет темпы строительства метро
По словам Марата Хуснуллина, в настоящее время всего в
Москве работает 25 тоннелепроходческих комплексов. Дополнительные восемь,
рассказал он, будут поровну распределены на два участка строительства: "Четыре
щита на Третьем пересадочном контуре и четыре – на Кожуховской линии".
Глава стройкомплекса города уточнил, что один из тоннелепроходческих комплексов, которые задействуют в строительстве Кожуховской ветки, будет большого диаметра. По словам Хуснуллина, это будет щит диаметром 10 метров. Он предназначен для строительства двупутного тоннеля, пояснил столичный чиновник.
Хуснуллин напомнил, что первый 10-метровый тоннелепроходческий комплекс был запущен в Москве в декабре прошлого года. Он также задействован в проходке Кожуховской линии метро. Щит большого диаметра занят в строительстве участка от станции "Косино" до "Нижегородской улицы".
Согласно планам столичных властей, к концу текущего года планируется завершить проходку на трех участках строящихся линий метро. По словам Марата Хуснуллина, сейчас в строительстве метро в столице задействовано порядка 50 тысяч рабочих, инженеров и проектировщиков.
Третий пересадочный контур – это кольцевая линия, протяженность которой составит более 60 километров. Полностью запустить движение по ТПК планируется в 2020-2021 годах. Кожуховская ветка должна заработать в 2018 году и пройдет от Нижегородской улицы до поселка Некрасовка. Она будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии и пойдет за МКАД – четыре станции расположатся за кольцевой дорогой.
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