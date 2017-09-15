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Политика

Москва ускоряет темпы строительства метро

Фото: stroi.mos.ru
Еще восемь тоннелепроходческих щитов будут задействованы для строительства метро до конца текущего года. О планах по ускорению темпов прокладки новых линий подземки рассказал глава столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин. По его словам, они будут задействованы на двух строящихся ветках.
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По словам Марата Хуснуллина, в настоящее время всего в Москве работает 25 тоннелепроходческих комплексов. Дополнительные восемь, рассказал он, будут поровну распределены на два участка строительства: "Четыре щита на Третьем пересадочном контуре и четыре – на Кожуховской линии".

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Глава стройкомплекса города уточнил, что один из тоннелепроходческих комплексов, которые задействуют в строительстве Кожуховской ветки, будет большого диаметра. По словам Хуснуллина, это будет щит диаметром 10 метров. Он предназначен для строительства двупутного тоннеля, пояснил столичный чиновник.

Хуснуллин напомнил, что первый 10-метровый тоннелепроходческий комплекс был запущен в Москве в декабре прошлого года. Он также задействован в проходке Кожуховской линии метро. Щит большого диаметра занят в строительстве участка от станции "Косино" до "Нижегородской улицы".

Согласно планам столичных властей, к концу текущего года планируется завершить проходку на трех участках строящихся линий метро. По словам Марата Хуснуллина, сейчас в строительстве метро в столице задействовано порядка 50 тысяч рабочих, инженеров и проектировщиков.

Третий пересадочный контур – это кольцевая линия, протяженность которой составит более 60 километров. Полностью запустить движение по ТПК планируется в 2020-2021 годах. Кожуховская ветка должна заработать в 2018 году и пройдет от Нижегородской улицы до поселка Некрасовка. Она будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии и пойдет за МКАД – четыре станции расположатся за кольцевой дорогой.

Автор: Дмитрий Куклин15 сентября 2017, 16:21

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