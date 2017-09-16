Московское метро удивляет темпами развития

В конце 2017 года на схеме московского метро появятся новые станции: будет открыт первый участок Третьего пересадочного комплекса. Полностью запустить второе подземное кольцо столичные власти планируют в 2020 году.

После сдачи всей линии ТПК будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. И это будет мировой рекорд и по пассажиропотоку, и по протяженности кольцевой подземной линии – ее длина составит 67 километров.

На стартовом отрезке ТПК расположены станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Как писали Dni.Ru, в начале сентября между ними прошел тестовый поезд. Сегодня, 16 сентября на строительстве второго подземного кольца метро побывал руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, несмотря на неприятные сюрпризы, которые этим летом приготовила капризная погода, строительство идет по графику. Проливные дожди не помешали метростроевцам. Единственный нюанс, который сообщил Хуснуллин: пересадка со станции ТПК "Петровский парк" на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии откроется в 2018 году. Пока же пассажирам придется переходить с одной станции на другую над землей. Дело в том, что на месте подземного перехода сейчас активно замораживают грунт, там очень сложный в геодезическом плане участок работ.

Что касается окончательного названия новой кольцевой линии, то московские власти хотят, чтобы имя ветке придумали сами москвичи. На портале "Активный гражданин" уже запущено голосование на эту тему. Пока же строители в рабочем порядке называют ее Третьим пересадочным контуром или второй кольцевой линией.





До конца 2017 года также будут закончены работы на новом участке Люблинско-Дмитровской линии: от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Запуска этого сегмента салатовой ветки стоит ждать в начале 2018-го. В высокой степени готовности находится и станция "Ховрино" – новая конечная Замоскворецкой линии. Марат Хуснуллин напомнил, что между "Ховрино" и "Речным вокзалом" строится еще одна станция – "Беломорская".





В 2018 году еще одна линия московского метро выйдет за МКАД. Это будет новая ветка – Кожуховская. Она пройдет от Нижегородской улицы до поселка Некрасовка и облегчит жизнь жителям районов Москвы, расположенных за кольцевой дорогой. С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день фиолетовая линия.

Отметим, что развитие московского метро за последние годы стало беспрецедентным по сравнению с большинством мегаполисов мира. За шесть лет протяженность подземки увеличилась на 30%, построено свыше ста километров линий и 55 станций. Такого не было ни в СССР, ни в новейшей истории Москвы, начиная с 1991 года.





В сентябре 2016 года открылось Московское центральное кольцо длиной 54 километра. С момента запуска им воспользовалось более 80 миллионов человек. Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро – прежде всего, Кольцевую линию, более чем на 15%, а на центральные вокзалы – на 20%.







