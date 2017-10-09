Две станции метро на Мичуринском проспекте свяжет стеклянный мост

Две станции "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии и ТПК свяжет стеклянный пешеходный переход. Его возведут над одноименным проспектом, а рядом со станциями появится транспортно-пересадочный узел с необходимой инфраструктурой и понятной навигацией.

Как сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев, в основе транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект" будет совмещение двух станций метро. Их объединит стеклянный пешеходный переход, а вокруг станций планируется создать большую общественную зону с торговыми помещениями.

Из-за стесненных условий перехватывающая парковка на ТПУ "Мичуринский проспект" не планируется, зато здесь появятся небольшие магазинчики и новые остановки наземного транспорта.

Между тем проекты трех других ТПУ "Пятницкое шоссе", "Алма-Атинская" и "Новокосино" вновь выставлены на торги, сообщил Альберт Суниев. По его словам, стартовая стоимость проектов существенно снижена.

Как писали Dni.Ru, участок Калининско-Солнцевской линии, от "Раменок" до "Рассказовки" планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года. На станции "Мичуринский проспект" будет реализовано необычное архитектурное решение: вестибюль станции решено исполнить в полуподземном варианте по причине сложного, резко меняющегося рельефа. Такого в Москве еще не было, это первый опыт комбинированного строительства.

Часть наземного вестибюля станции будет выполнена из стекла. Панорамное остекление позволит пассажирам любоваться расположенным рядом парком. С одной стороны поезда будут прибывать на обычную платформу, а с другой – на открытую.

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей Очакова, Тропарева-Никулина, Солнцева и Ново-Переделкина. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго-западными, восточными и центральными районами столицы. Это будет самая длинная ветка столичной подземки – 62 километра.