Иностранные архитекторы помогут реновации

Реализация в Москве программы реновации жилья будет осуществляться с привлечением иностранных специалистов. Так, стало известно, что участие в проектировании новых кварталов примут зарубежные архитекторы. Власти города рассчитывают, что иностранные специалисты помогут создать в столице новую среду для жизни.

Москва ждет участия иностранных архитекторов в программе реновации. Участие мировых лидеров в сфере проектирования в конкурсе на право реализации программы реновации город получит современную и комфортную среду для жизни.



По словам руководителя Стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, московские власти пригласили для участия в этой работе лучших иностранных специалистов в проектной и строительной области. "Их подход виден во всем, например, при планировке квартир: у них более оптимальное соотношение общей и полезной площади", – сообщил он.

В качестве одной из особенностей зарубежных архитекторов Марат Хуснуллин назвал нетипичные для России решения "посадки" домов на местности. Он пояснил, что российские специалисты считают обязательной только инсоляцию (расчет площади и времени нахождения поверхностей и пространств под прямыми солнечными лучами – Прим. ред.), а ведущие мировые эксперты полностью просчитывают еще и ветровую нагрузку. Кроме того, по словам главы Стройкомплекса Москвы, большое внимание проектировщики уделяют организации парковок.

По его словам, задача программы реновации – не просто одни дома заменить другими, а создать полностью новую среду для жизни. "Мы хотим получить в итоге новое благоустройство, "умные" дома, высокую степень безопасности обновленных жилых кварталов", – цитирует "Российская газета" Марата Хуснуллина.

Он отметил, что в других мегаполисах столь масштабные задачи, как реновация, еще не решались. К примеру, по его словам, в Стамбуле, только пытаются запустить подобную программу. Работа по обновлению жилого фонда идет и в Пекине, в котором, правда, это делается за счет увеличения площади города. "Москве расширяться некуда, поэтому мы преобразуем существующий город с его многовековой историей", – пояснил столичный чиновник.

Напомним, в конце сентября Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов для строительства домов по программе реновации. В него вошли 210 стартовых площадок в 75 районах, расположенных во всех административных округах города. Строить жилые дома на территории стартовых площадок будут в два этапа: первый – 2018-2019 годы, второй – 2020-2021-й.