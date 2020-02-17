На Украине пришли в ужас после позорного провала Зеленского в Мюнхене

Украинская общественность возлагала большие надежды на поездку Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Большим сюрпризом для патриотов Незалежной стало наличие в мире стран, положение которых оказалось гораздо хуже, а потому оттянуло на себя внимание международной общественности.
Никто из высокопоставленных участников встречи, за исключением Зеленского, не инициировал отдельного обсуждения происходящего на Украине. Лишь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обвинили Россию в нарушении международного права из-за воссоединения с Крымом и конфликта в Донбассе. Впрочем, отметили в издании "Коммерсантъ", это выглядело как дань сложившейся в 2014 году традиции.
Одновременно с этим на официальном сайте Мюнхенской конференции был опубликован документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности для Украины". Его содержание разозлило сторонников Зеленского, его противников, да и самого президента Незалежной. Вместе с этим, судя по публикациям в местных СМИ, общество беспокоится, что Запад начнет принимать решения, не советуясь с Украиной.
Виноват в таком плачевном положении, уверены журналисты, политики и эксперты, Владимир Зеленский. Дескать, его неопределенная позиция привела к тому, что на Западе перестали считаться с мнением Украины. "Владимир Зеленский обладает уникальной способностью говорить взаимоисключающие вещи и в результате злить абсолютно всех", – цитирует "Обозреватель" журналиста Дениса Казанского. По его словам, это и произошло на международной конференции в Мюнхене.
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