Мнение политолога: Байден сделает Россию главным врагом США

Эксперт напомнил о словах Байдена о том, что главным врагом США является Россия, а не Китай. Кроме того, ближайшим соратником политика является бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, известная своим критическим отношением к Москве, отметил политолог.



Злобин делает вывод: основным внешнеполитическим соперником Соединенных Штатов в ближайшие четыре года станет Россия. По его мнению, Вашингтон активизирует риторику о нарушении Москвой прав человека.

Политолог также призвал не забывать, что при Бараке Обаме Джо Байден отвечал за украинское направление. "Чего-то позитивного в отношениях с Россией ждать не стоит", – приводит мнение эксперта газета "Известия".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, Джо Байден получил 290 голосов.

7 ноября представитель Демократической партии объявил о своей победе. Он призвал американцев объединиться и отметил, что прошедшие президентские выборы в США стали рекордными по числу проголосовавших.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8