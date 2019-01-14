В Москве сделали грозное предупреждение нахалу Порошенко
Предстоящие выборы на Украине политолог назвал "рискованным и тревожным" событием. "Какой самый главный риск? Если будет очевидно, что выборы фальсифицированы", – сказал Станкевич в эфире телеканала "Россия 1".
В случае подмены результатов голосования в пользу Порошенко Россия может не признать выборы, что приведет к разрыву двусторонних отношений и договоренностей. Такое развитие событий эксперт назвал опасным и заявил, что за этим последует неизбежная конфронтация.
Между тем многие аналитики говорят о неизбежности вооруженного столкновения России и Украины. Так, по прогнозу крымского журналиста Константина Кнырика, война начнется в 2024 году. К этому времени, полагает он, армия Незалежной увеличится до миллиона человек, после чего Киев объявит войну Москве.
Причем в вооруженных силах Украины должны служить люди, которые искренне ненавидят Россию и способные на проведение провокаций, заявил Кнырик в недавнем эфире ТВЦ. А пока тлеющий российско-украинский конфликт устраивает Соединенные Штаты, уверен журналист, ведь это позволяет организовать очередной инцидент и свалить вину на Москву.
Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.
В марте текущего года украинцы будут выбирать нового президента. За пару месяцев до голосования рейтинг Порошенко крайне низкий.
Проигрыш грозит украинскому лидеру серьезными последствиями вплоть до уголовных дел, поэтому он лихорадочно ищет способы победить. Эксперты не исключают, что для поднятия рейтинга Порошенко может пойти на очередную провокацию.
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