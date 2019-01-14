Порошенко залепили хлесткую пощечину

Петра Порошенко высмеяли за призыв к РПЦ "показать свой томос". Украинскому лидеру напомнили, что Российская православная церковь получила автокефальный и патриарший статус в 1593 году, а томос завели для более молодых церквей только в 19-м веке.

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