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Политика

Порошенко залепили хлесткую пощечину

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петра Порошенко высмеяли за призыв к РПЦ "показать свой томос". Украинскому лидеру напомнили, что Российская православная церковь получила автокефальный и патриарший статус в 1593 году, а томос завели для более молодых церквей только в 19-м веке. 
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Русская православная церковь, как и Константинопольский патриархат, не имеет томоса, поскольку была основана решением церковного собора. Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич в ответ на призыв украинского президента Петра Порошенко "показать томос".

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Священнослужитель напомнил, что Константинопольский патриархат также не имеет томоса. "Если президент Порошенко стал таким специалистом в томосах, может, он бы для начала предложил самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?" – отметил Данилевич.

5 января в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о автокефалии "новой украинской церкви". Торжественную церемонию предварял молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИДа Павел Климкин, глава ПЦУ "митрополит" Епифаний, другие политики и священнослужители.

Предложение Порошенко Русской православной церкви доказать свою каноничность, "показав томос", вызвало бурную реакцию в соцсетях. "Докатились… Сейчас будут томосами мериться!" – пишут пользователи. Украинскому лидеру напоминают, что РПЦ существовала веками и пережила такие трудности, какие "новой церкви" не снились. "А Петя не хочет Константинопольскому патриарху задать тот же вопрос: где, мол, ваш томос об автокефалии от более древних церквей?" – приводит советы пользователей Пятый канал.

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"Все было предсказуемо. Процесс начался еще при Кучме, продолжился при Ющенко. При Януковиче это приостановилось. При Порошенко процесс активизировали совершенно по-глупому, идею автокефалии дискредитировали. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс в том, что наконец-то истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневался в этом. Они же вредили нам исторически", – заявил "Комсомольской правде" религиовед Роман Силантьев.

Эксперт напомнил, что Антиохийская, Польская и Сербская церкви выступили против решения Константинополя. На схожих позициях Грузинская и Кипрская церкви. 

В РПЦ отметили, что Петр Порошенко возомнил себя религиозным лидером, хотя таковым вовсе не является. И предупредили, что заигрывание Киева с Фанаром достигло апогея. В отделе внешних церковных связей подчеркнули: ситуация, когда Порошенко смешивает политику и религию, усугубит и без того немалый кризис, передает НСН. 



Автор: Андрей Евлампиев14 января 2019, 08:41
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