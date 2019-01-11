Пьяный Порошенко поиздевался над нищими украинцами
За
время президентства Порошенко в стране не улучшился ни один
экономический показатель, сокрушается бывший депутат Верховной рады
Владимир Олейник. "Минимальные пенсии и зарплаты остались на том же
уровне, но серьезно изменился курс гривны к доллару", – сказал политик в
эфире НСН.
По его словам, обнищание населения стало государственной политикой на Украине. "Нищим народом проще управлять", – пояснил он. Когда человек теряет экономическую свободу и возможность обеспечивать семью, он готов продать голос за гречку, посетовал Олейник.
Порошенко, желающий вновь стать президентом, может сделать это лишь с помощь больших денег – купив голоса. "Как можно подойти к человеку, который получает достойную пенсию, зарплату, и предложить ему проголосовать за килограмм гречки?" – задался риторическим вопросом бывший депутат Верховной рады.
Он отметил, что украинцы начали умирать от недоедания. Политику руководства страны Олейник назвал новым голодомором.
Ранее бывший глава Днепропетровской области, влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский назвал Петра Порошенко аморальным типом. По мнению предпринимателя, глава государства совершает действия, неподобающие его статусу.
Олигарх признался, что уважал Порошенко, когда тот пришел к власти. Однако время показало, что украинский лидер просто повторяет политическую судьбу одного из предшественников – Виктора Ющенко, заявил Коломойский.
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