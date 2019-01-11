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Пьяный Порошенко поиздевался над нищими украинцами

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Пока президент Украины Петр Порошенко веселится в пьяном угаре, положение граждан стремительно ухудшается. Политика главы государства привела к тотальному обнищанию украинцев, многие из которых оказались выброшенными на обочину жизни, не имея возможности прокормить свои семьи. 
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За время президентства Порошенко в стране не улучшился ни один экономический показатель, сокрушается бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "Минимальные пенсии и зарплаты остались на том же уровне, но серьезно изменился курс гривны к доллару", – сказал политик в эфире НСН.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По его словам, обнищание населения стало государственной политикой на Украине. "Нищим народом проще управлять", – пояснил он. Когда человек теряет экономическую свободу и возможность обеспечивать семью, он готов продать голос за гречку, посетовал Олейник.  

Порошенко, желающий вновь стать президентом, может сделать это лишь с помощь больших денег – купив голоса. "Как можно подойти к человеку, который получает достойную пенсию, зарплату, и предложить ему проголосовать за килограмм гречки?" – задался риторическим вопросом бывший депутат Верховной рады.  

Он отметил, что украинцы начали умирать от недоедания. Политику руководства страны Олейник назвал новым голодомором.  

Фото: www.globallookpress.com

Ранее бывший глава Днепропетровской области, влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский назвал Петра Порошенко аморальным типом. По мнению предпринимателя, глава государства совершает действия, неподобающие его статусу. 

Олигарх признался, что уважал Порошенко, когда тот пришел к власти. Однако время показало, что украинский лидер просто повторяет политическую судьбу одного из предшественников – Виктора Ющенко, заявил Коломойский.

Автор: Иван Поляков11 января 2019, 13:17
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