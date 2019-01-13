На Украине взбесились из-за авторитета Путина
По словам интернет-журналиста, бывшие советские республики, включая Украину, а также Европа, Азия и США – хуже некоторых стран Южной Америки. А все – из-за отношения этих государств к Владимиру Путину.
"Потому что… признают Путина легитимным президентом России. А он им не являлся, не является и являться не может", – заявил Рабинович. При этом он обратился к украинскому лидеру.
"Президент Порошенко, а скажите, пожалуйста, по вашему мнению Путин – легитимный президент России? А дипломатические отношения с Россией – страной-агрессором – не жмут?" – негодует аналитик. Он добавил, что хочет получить ответ на этот вопрос и от американской администрации.
Ранее Владимир Путин указал на нежелание Киева заканчивать войну на Донбассе и выполнять минские договоренности. По мнению главы российского государства, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации не способны. А раз так, то вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов с Киевом, уверен президент.
Как писали "Дни.ру", в конце ноября на Украине было введено военное положение. Как заметил Путин, вину за создание кризисной ситуации Киев привык перекладывать на Москву.
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