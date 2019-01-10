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Политика

Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На украинском телеканале, принадлежащем Петру Порошенко, показали мультфильм, созданный президентскими агитаторами. Пытаясь донести до зрителей в шутливой форме ситуацию с вручением украинской церкви томоса об автокефалии, пропагандисты сели в лужу.
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Мультфильм получился серый и несмешной. Работу президентских аниматоров раскритиковали пользователи видеосервисов. Известный украинский журналист Анатолий Шарий назвал творение пропагандистов мультфильмом для скотов.

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Блогер обратил внимание на грубое искажение исторических фактов. Например, в мультфильме утверждается, что крещение Руси началось с Украины. Есть в работе агитаторов издевательства и над самим Порошенко, и над его подчиненными.

В комментариях к видеоблогу Шария пользователи пишут: "Почему делают они, а стыдно мне? (﻿Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мультик реально УЖАСЕН! Это настолько пошлое низкопробное …., что просто стыдно ДАЖЕ ЗА ПОРОШЕНКО! ))) Это просто атас!﻿", "Какая страна такие и мультфильмы!"

Комментаторы требуют назвать фамилии авторов этого мультфильма, но никаких выходных данных его создатели почему-то не публикуют ни в начале, ни в конце. Вероятно, им самим стыдно за то, что они придумали, нарисовали и озвучили.

Кадр youtube.com

Напомним, что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры Епифаний Думенко, которым вручили документ.

После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями. Бумагу пришлось везти обратно в Турцию, и только сегодня, 10 января, томос наконец-то вернулся в украинскую столицу.

Кадр youtube.com

Автор: Александр Комаров10 января 2019, 16:20
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