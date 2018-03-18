Эксперт объяснил высокую явку на выборах президента

На нынешних президентских выборах в России эксперты прогнозировали высокую явку, первые данные Центризбиркома уже подтверждают это. Немалую роль сыграл новый механизм открепления, считает политолог Дмитрий Бадовский.

Новый механизм открепления повысит явку на выборах президента России примерно на 5% в сравнении с 2012 годом, уверен председатель Института социальных и экономических исследований.

"Этим механизмом воспользовались почти 5% избирателей. И примерно в тех же пределах можно ожидать роста итоговой явки на выборах по сравнению с предыдущими. В итоге явка, скорее всего, будет несколько выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году", – сказал Бадовский в интервью РИА Новости.

Аналитик добавил, что уже сейчас наблюдается достаточно высокая явка, пояснив, что это характерно для президентских выборов в России, поскольку именно выборы главы государства воспринимаются россиянами как важнейшие, определяющие развитие страны и ее будущее. Бадовский напомнил, что право избирать – важнейшее конституционное право граждан.

Государство, приняв новый механизм голосования по месту пребывания, сделало все возможное, чтобы создать для граждан максимально удобные, доступные, комфортные условия для реализации своих конституционных прав.

Второй важнейший момент, который сработал на явку — эффективное информирование о выборах и проведение информационной кампании, благодаря которой удалось акцентировать тезис о том, что участие в выборах – важнейший элемент гражданственности, патриотизма, общего участия в жизни страны, в ее развитии, в создании ее будущего, считает эксперт.

В заключении он напомнил о непростой международной обстановке, сложившейся накануне выборов. "Все это создавало, в том числе и в последнюю неделю президентской избирательной кампании, дополнительный импульс национальной консолидации", – полагает Бадовский.

Действительно, эти выборы показывают высокую активность избирателей. По сравнению с прошедшими в 2016 году парламентскими – прирост около 7%. Причем избиратели демонстрируют активную гражданскую позицию не только в России, но и за ее пределами.

К середине дня явка приблизилась к 40%, сейчас уже перевалила за 50%. И это еще не предел, так как основанная масса избирателей живет в центральных регионах страны, а до закрытия участков здесь – более часа.

Сегодня, 18 марта в России в седьмой раз проходят выборы президента. В избирательном бюллетене – восемь фамилий, конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Напомним, что по новым поправкам к закону о выборах открепительное удостоверение больше не требуется. Теперь для голосования не по месту регистрации достаточно пройти несложную регистрацию.