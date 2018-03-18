Россиян призвали сделать свой выбор

В "Единой России" заявили о важности участия в президентских выборах. Партия призвала граждан страны прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущее государства.

Сегодня, 18 марта, россияне делают выбор, от которого зависит будущее страны, ее развитие и процветание. Нам всем предстоит определить, в каком государстве будут расти наши дети и внуки, отметил секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В свою очередь председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сказал, что 18 марта граждане России выбирают, каким станет будущее.

"Сегодня действительно знаменательный, объединяющий нацию день. День, когда все мы выбираем, каким станет будущее. Четыре года назад, 18 марта, жители Крыма и Севастополя приняли историческое решение о возвращении в состав России, сделав выбор в пользу будущего. Сегодня выбор сделает вся Россия, граждане страны придут на избирательные участки и поддержат своего кандидата", – заявил Грызлов.





Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов убежден: от того, какой выбор сделают сегодня граждане, зависит, как будет развиваться Россия, каждый регион, каждый район и населенный пункт.

Граждане России являются единственным источником власти, и именно вам предстоит определить, кто станет нашим президентом.

Неверов призвал каждого определить будущее России на избирательном участке. "Не будьте равнодушными. Голос каждого важен!" – добавил парламентарий.





С тем, что выборы главы государства дают возможность планировать будущее, согласна и заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Ольга Баталина.

"Для меня нет вопроса – идти ли на выборы. Ко всему, что важно лично для нас, мы относимся с особенной тщательностью. Что важно для меня, моей семьи, для многих моих друзей и коллег? Во-первых, это безопасность. Во-вторых, будущее и возможность его планировать", – подчеркнула депутат.





Сделать ответственный выбор призвал каждого гражданина страны замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Думы Евгений Ревенко. "Равнодушных быть не должно. Сегодня нам всем нужно ответить на вопрос: какой будет страна, в которой жить и нам, и нашим детям. Для этого надо сделать простой, но весьма серьезный шаг – прийти на избирательный участок", – сказал он.

Выборы – это важнейший инструмент демократии. Но этим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное – ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство.

Депутат Сергей Железняк обратил внимание, что президент страны является гарантом защиты традиционных ценностей, сохранения истории, технологического прогресса, социального благополучия и культурного многообразия, и подчеркнул, что России важно мнение каждого ее гражданина.

Еще один единоросс, член Высшего совета партии Александр Жуков указал на то, что избранный президент будет определять основные направления развития страны. "Именно мы, граждане России, являемся единственным источником власти в нашей стране, а высшее выражение власти народа – это свободные выборы. Я считаю, что долг каждого гражданина – прийти на выборы и проголосовать за будущее нашей Родины", – сказал Жуков.





Наконец, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что выборы президента – это исключительное право только граждан России именно потому, что судьба страны не может и не должна зависеть от повелений извне.

Наше национальное самосознание, наш суверенитет, наши достоинство и сила могут и должны быть воплощены в личном созидательном гражданском выборе, который нас объединяет, сохраняет и дает преемственность поколений.

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").





Центризбирком отмечает высокую явку на выборах – в восточных регионах страны, где избирательные участки уже закрылись, активность при голосовании превышает показатели прошлых президентских и парламентских выборов в среднем на 5-7%.