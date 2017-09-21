Порошенко готовит военный сценарий для Донбасса

Отказ украинских властей оглашать свою позицию относительно закона о будущем статусе Донбасса, пункт о котором есть в минских соглашениях, говорит о намерении президента страны Петра Порошенко говорить с регионом языком силы. Об этом заявил бывший глава парламента самопровозглашенной Луганской республики Алексей Карякин.

По его словам, Киев на протяжении трех лет целенаправленно срывает выполнение достигнутых в Минске договоренностей. "Они не смогли реализовать даже тот закон, который был принять без согласования с ДНР и ЛНР – он остался подвешенным в воздухе, а его дальнейшая судьба не ясна. Официальный Киев отказывается садиться за стол переговоров с представителями республик", – передает слова политик издание "ПолитНавигатор".

Карякин уверен, что все действия, которые предпринимают нынешние украинские власти, ведут лишь к эскалации противостояния в Донбассе, нисколько не способствуя разрешению продолжающегося уже четвертый год конфликта. Обязательные для исполнения Киева минские соглашения, добавил он, с самого их подписания саботируются Петром Порошенко.

Доказательством милитаристских устремлений украинского лидера вполне могут служить его обращенные к Западу мольбы, в которых он просит США и Евросоюз предоставить летальное вооружение украинской армии. На этой неделе Порошенко разразился постом на своей странице в Facebook, где заявил, что Вашингтон якобы предоставит Киеву 500 миллионов долларов в рамках нового военного бюджета, утвержденного американским Сенатом.





По словам заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Порошенко продолжает сыпать милитаристской риторикой, в то время как весь мир говорит о необходимости мирного разрешения конфликта в Донбассе. "Он явно имеет в виду Россию, которую он обвиняет во всех грехах", – считает сенатор.

Политик уверен, что выделение Украине сотен миллионов долларов на военные нужды – это очень опасное решение, которое может превратить Европу в потенциальный театр боевых действий. "Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того "счастливого" времени, когда его страна будет до зубов вооружена", – добавил Джабаров.

