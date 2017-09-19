Выпросивший подачку Порошенко стал угрозой для Европы

Президент Украины Петр Порошенко настроен на войну. Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова украинского лидера о выделении Киеву 500 миллионов долларов "на оборону" от Вашингтона.

"Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", – цитирует сенатора RT. По словам Джабарова, украинский лидер собрался применять оружие против Донбасса. "А во-вторых, он явно имеет в виду Россию, которую он обвиняет во всех грехах", – отметил сенатор.

Джабаров уверен, что выделение Украине сотен миллионов долларов на военные нужды – это очень опасное решение. По его словам, это лишь усилит уровень напряженности в Европе, превратив ее в потенциальный театр боевых действий. "Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того "счастливого" времени, когда его страна будет до зубов вооружена", – подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее Порошенко похвастался своим подписчикам в Facebook, что Сенат США одобрил военный бюджет размером в 700 миллиардов долларов, из которых 500 миллионов должны быть предоставлены Киеву для "оборонительных целей". По словам главы государства, речь идет о летальном вооружении. При этом в Вашингтоне оставляют за собой право направлять эти средства на реабилитацию украинских силовиков. Глава государства отметил, что впервые Киеву могут быть предоставлены радиолокационные средства ПВО, военно-морские противотанковые средства, а также корабли прибрежного действия.





Ну а пока Порошенко "играет мускулами" и хвастается тем, что выпросил очередную подачку у Соединенных Штатов, уровень жизни в возглавляемом им государстве продолжает стремительно падать. Согласно недавнему социологическому исследованию, более половины граждан страны способны купить себе только еду, а позволить себе еще что-то кроме этого могут и того меньше – всего лишь 27,5% граждан. Неудивительно поэтому, что надеются на хоть какое-то улучшение ситуации всего лишь 10% респондентов, тогда как "двойку" по экономической политике воинственному Порошенко поставили 87,1% украинцев.

