Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба Украины/ТАСС
Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Петром Порошенко в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава Белого дома не стал церемониться с гостем из Киева и с ходу унизил его.
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Глава Белого дома заявил, что американско-украинские отношения "достигли прогресса" со времен их последней встречи в июне этого года. Что именно он имел в виду, Трамп объяснять не стал, вместо этого сосредоточившись на откровенном унижении своего смущенного коллеги.

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"Не сказал бы, что это (Украина. – Прим. ред.) – самое легкое место для жизни", – издевательски сказал Трамп. Однако сразу добавил, что ситуация в Незалежной постепенно налаживается. Конкретики присутствовавшие на встрече двух лидеров также не дождались.

Зато Порошенко, казалось, даже несмотря на пережитое публичное унижение, был по-прежнему рад сидеть напротив американского лидера. Украинский президент заявил, что находиться в компании главы Белого дома – большая честь. "Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи", – не скупился на пафосные речи Порошенко.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба Украины/ТАСС

Напомним, это уже вторая встреча двух лидеров. В первый раз они виделись в Вашингтоне 20 июня. Впрочем, оказанный тогда Порошенко прием был более чем скромен. В резиденции Трампа его встретил вице-президент США Майк Пенс. И это притом что обычно глава Белого дома сам выходит встречать высокопоставленных гостей. По всей видимости, таковым в Вашингтоне президента Украине не посчитали.

Возможно поэтому в ходе диалога с Трампом Порошенко заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками, будто находился в состоянии сильного испуга. Как верно подметило американское National Public Radio, украинский лидер пытался делать хорошую мину при плохой игре, описывая встречу с Трампом как часть "значимого визита", но в Белом доме дали понять, что он туда просто "заскочил".

Автор: Иван Поляков21 сентября 2017, 19:06

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