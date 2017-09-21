В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса
Пользователи социальных сетей выразили мнение, что уход Порошенко и Пенса говорит об отсутствии желания обсуждать самые актуальные темы международной повестки дня, в том числе вопрос размещения миротворцев ООН на территории Донбасса. Так, по мнению некоторых комментаторов, украинский лидер сбежал из зала заседания, потому как слушать справедливые замечания Лаврова о выполнении, а вернее невыполнении Украиной минских соглашений было выше сил президента Незалежной.
"Порошенко не покинул... а сбежал... сказать в ответ ведь нечего", – уверена пользователь Oluchka. Другие предполагают, что украинскому лидеру просто "правда глаза колет".
Порошенко не покинул...а сбежал...сказать в ответ ведь нечего..))— oluchka (@OluchkaOlga) 20 сентября 2017 г.
Правда глаза колет? ��— Natalia Gol (@vuxdjaaz) 20 сентября 2017 г.
Высказывалось также мнение, что демонстративное бегство Порошенко вместе с Пенсом продиктовано желанием украинского лидера угодить его американским кураторам, и России не стоит придавать такому шагу значения. "Нашел чем гордиться", – прокомментировала поступок президента Украины пользователь Наталия. В свою очередь комментатор Ярослав Гаврилов назвал поведение двух политиков логичным, поскольку во время нелегких обсуждений в зале "должны оставаться серьезные люди".
Порошенко и Пенс покидают зал заседаний ООН.Нашёл чем гордится.�� pic.twitter.com/NOtCDwo8cf— Натали Наталия (@nataliya_2018) 20 сентября 2017 г.
когда говорит представитель России в зале должны оставаться серьёзные люди— Ярослав Гаврилов (@itaryanas) 20 сентября 2017 г.
Между тем глава российского внешнеполитического ведомства в своем выступлении обозначил позицию Москвы по вопросу миротворцев в Донбассе. По словам Лаврова, они должны охранять наблюдателей ОБСЕ. Разумеется, подчеркнул министр, "голубые каски" должны быть нейтральными по отношению к сторонам конфликта. "Столпом операций по поддержанию мира является беспристрастность", – уверен глава МИД России.
Напомним, с инициативой разместить миротворцев в Донбассе выступил в начале сентября президент России Владимир Путин. Он предложил расположить "голубые каски" вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Однако Киев при поддержке Вашингтона настаивает, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в украинском руководстве выступают против присутствия в составе контингента ООН российских представителей.
Протекция Примадонны помогла не всем
Всего в конфликте принимали участие около 150 человек
Разозлившаяся актриса даже прервала съемку
Розовые трусы балерины стали шоком