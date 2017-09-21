В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса

Пользователи Сети отреагировали на демарш украинского лидера Петра Порошенко и вице-президента США Майка Пенса, которые покинули зал заседаний ООН перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Многие комментаторы полагают, что бегство политиков демонстрирует их истинное отношение к обсуждаемым проблемам.

Пользователи социальных сетей выразили мнение, что уход Порошенко и Пенса говорит об отсутствии желания обсуждать самые актуальные темы международной повестки дня, в том числе вопрос размещения миротворцев ООН на территории Донбасса. Так, по мнению некоторых комментаторов, украинский лидер сбежал из зала заседания, потому как слушать справедливые замечания Лаврова о выполнении, а вернее невыполнении Украиной минских соглашений было выше сил президента Незалежной.

"Порошенко не покинул... а сбежал... сказать в ответ ведь нечего", – уверена пользователь Oluchka. Другие предполагают, что украинскому лидеру просто "правда глаза колет".

Порошенко не покинул...а сбежал...сказать в ответ ведь нечего..)) — oluchka (@OluchkaOlga) 20 сентября 2017 г.

Правда глаза колет? �� — Natalia Gol (@vuxdjaaz) 20 сентября 2017 г.

Высказывалось также мнение, что демонстративное бегство Порошенко вместе с Пенсом продиктовано желанием украинского лидера угодить его американским кураторам, и России не стоит придавать такому шагу значения. "Нашел чем гордиться", – прокомментировала поступок президента Украины пользователь Наталия. В свою очередь комментатор Ярослав Гаврилов назвал поведение двух политиков логичным, поскольку во время нелегких обсуждений в зале "должны оставаться серьезные люди".

Порошенко и Пенс покидают зал заседаний ООН.Нашёл чем гордится.�� pic.twitter.com/NOtCDwo8cf — Натали Наталия (@nataliya_2018) 20 сентября 2017 г.

когда говорит представитель России в зале должны оставаться серьёзные люди — Ярослав Гаврилов (@itaryanas) 20 сентября 2017 г.

Между тем глава российского внешнеполитического ведомства в своем выступлении обозначил позицию Москвы по вопросу миротворцев в Донбассе. По словам Лаврова, они должны охранять наблюдателей ОБСЕ. Разумеется, подчеркнул министр, "голубые каски" должны быть нейтральными по отношению к сторонам конфликта. "Столпом операций по поддержанию мира является беспристрастность", – уверен глава МИД России.

Напомним, с инициативой разместить миротворцев в Донбассе выступил в начале сентября президент России Владимир Путин. Он предложил расположить "голубые каски" вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Однако Киев при поддержке Вашингтона настаивает, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в украинском руководстве выступают против присутствия в составе контингента ООН российских представителей.

