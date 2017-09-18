Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"

Президент Украины Петр Порошенко нервничает из-за того, что Россия и Германия начали процесс нормализации двусторонних отношений. Такое мнение высказала член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Сенатор рассказала о целях, которые ставит перед собой украинский лидер на 72-й Генеральной ассамблее ООН, начавшей работу на прошлой неделе. По ее словам, основная тема предстоящего выступления Порошенко – размещение миротворческого контингента в Донбассе.

Вместе с тем она отметила, что президент Украины рассчитывал сам играть главную скрипку в этом процессе. "Главными игроками будут Россия и Германия. Именно поэтому сегодня, видя, что Москва и Берлин начинают процесс нормализации отношений, Порошенко чрезвычайно волнуется и нервничает", – сказала Ковитиди в эфире телеканала "Звезда".

По мнению члена Совфеда, украинский лидер получил "удар в бороду" от президента России Владимира Путина, который опередил его, озвучив в начале сентября свою позицию в отношении миротворческого контингента в Донбассе. "Порошенко получил просто-напросто удар в бороду, от которого он упал и сел на мягкое место посреди всей европейской общественности", – заявила сенатор. По ее словам, Москва преследует только одну цель: добиться того, чтобы в регионе остановилось кровопролитие и наступил мир.





Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне 5 сентября выступил с инициативой разместить миротворческий контингент ООН в Донбассе. Он предложил расположить "голубые каски" вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Однако Украина при поддержке Соединенных Штатов настаивает, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в Киеве выступают против присутствия в составе контингента ООН российских представителей.

