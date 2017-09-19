Песков поймал за язык болтливого Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил украинские власти в желании исказить факты. Так он отреагировал на заявление главы Украины Петра Порошенко о том, что Соединенные Штаты предоставят Киеву военную помощь на сумму в 500 миллионов долларов.

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