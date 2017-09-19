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Политика

Песков поймал за язык болтливого Порошенко

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил украинские власти в желании исказить факты. Так он отреагировал на заявление главы Украины Петра Порошенко о том, что Соединенные Штаты предоставят Киеву военную помощь на сумму в 500 миллионов долларов.
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По словам Пескова, он не слышал никакой подтверждающей это информации со стороны американских официальных лиц. Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что довольно трудно говорить, достоверны распространяемые Порошенко сведения или нет. "Это заявление Порошенко. Каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет", – сказал он.

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Напомним, ранее глава украинского государства написал на своей странице в социальной сети Facebook, что американский сенат одобрил военный бюджет, размер которого вырос до 700 миллиардов долларов. Из этих средств 500 миллионов должны быть предоставлены Киеву в рамках военной помощи для "оборонительных целей".


Порошенко особо отметил, что речь идет о летальном оружии. По его словам, Киеву впервые могут быть предоставлены радиолокационные средства ПВО, военно-морские противотанковые средства, а также корабли прибрежного действия. Вместе с тем Соединенные Штаты оставляют за собой право распоряжаться выделенными средствами по своему усмотрению.

Ну а пока украинский лидер хвастается, что выпросил у Запада летальное оружие, гражданам возглавляемой им страны зачастую не хватает денег на элементарные потребности. В соответствии с недавним социологическим исследованием, более 50% украинцев могут позволить купить себе только продукты. Довольствоваться чем-то большим может и того меньшее число граждан Незалежной – всего лишь 27,6%. Неудивительно, что в таких условиях украинцы практически не надеются на улучшение своего положения и ставят воинственному Порошенко твердую двойку за его экономическую политику. 

Автор: Иван Поляков19 сентября 2017, 15:28

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