Порошенко выпросил для голодающей Украины летальное оружие

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook с гордостью сообщил, что Сента США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение украинской стороне помощи на 500 миллионов долларов. Речь идет о летальном вооружении для страны на эту сумму.

Все политологи, экономисты и другие эксперты, которые поддерживали свержение власти на Украине во время Майдана, указывали, что сразу после этого в стране должен начаться бурный экономический рост. Однако прошедшие с того времени годы показали, что ситуация становится только хуже. В украинском бюджете не остается средств даже на самое необходимое – выплату пенсий, медицинское обеспечение, поддержку инфраструктуры.

Большая часть из тех денег, что все же появляются в стране, исчезает бесследно, поэтому новые крупные поступления средств из-за рубежа стали для Украины редкостью. Тем не менее, как сообщил на своей странице в Facebook Петр Порошенко, в новом "Законе о бюджете США на нужды национальной обороны в 2018 году", который утвердил Сенат, все же предусматривается выделение Киеву помощи в размере 500 миллионов долларов.

Впрочем, украинцы этих денег не увидят. Как отмечает сам президент Украины, речь идет о предоставлении стране летального вооружения. Кроме того, американская сторона оставляет за собой право использовать деньги для реабилитации украинских силовиков в США и на поддержку украинских воздушных и морских сил.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", – поделился Петр Порошенко со своими подписчиками. Экспертам только предстоит выяснить, как подобный шаг скажется на ситуации внутри Украины.

Информацию о утверждении военного бюджета США Петр Порошенко назвал "важной новостью" перед своей встречей с Дональдом Трампом.