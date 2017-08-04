Мстительный Порошенко уничтожил Саакашвили

После лишения украинского гражданства у бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили практически нет шансов вернуться в политику. Об этом заявил политический аналитик Владимир Брутер.

По словам эксперта, Киеву опальный политик больше не нужен. Брутер полагает, что без изменений текущей внешнеполитической ситуации шансы Саакашвили вернуться к политической деятельности "стремятся к нулю". Между тем экс-глава Одесской области все еще вынашивает такие надежды, однако с большей степенью вероятности им не суждено воплотиться в жизнь, цитирует политолога ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в конце июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно обрадовался этой неожиданной для многих новости.

При этом Мосийчук не отказал себе в удовольствии поглумиться над Саакашвили. По словам нардепа, "гастроли грузинского цирка шапито" сильно затянулись, и угрожают безопасности Украины. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – написал член Верховной рады на своей странице в Facebook.





Стоит отметить, что проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце 2016 года, после его ухода с поста губернатора Одесской области. Тогда политик позволил себе ряд критических высказываний в адрес президента страны Петра Порошенко и его окружения, обвинив их в потакании коррупции. После этого, считают многие эксперты, Саакашвили попал в число врагов главы государства.

Тем не менее, лишение одиозного политика украинского гражданства, кажется, вышло боком Порошенко. Во всяком случае в этом уверен бывший спикер МИДа Незалежной Олег Волошин. По его словам, из-за этого репутация президента Украины на Западе сильно ухудшилась.

Он добавил, что Порошенко не стоит надеяться на то, что об этом поговорят и забудут. "Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине", – пояснил Волошин.

